勞退純舊制轉新制 政院2日拍板
新制勞退已實施近21年，仍有逾11.5萬名勞工屬純舊制，行政院會今（2）日將通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金方案」。據了解，目前規劃讓舊制勞工結清退休金後，轉存新制專戶並開放自提，待院會通過後將修訂細則。
另外界關注軍公教調薪，根據議程，人事行政總處今日也將於院會報告「116年度軍公教員工待遇提升方案」，外界預期，調薪幅度可望超過3％。
針對勞退新舊制銜接，民進黨立委賴瑞隆日前召開記者會，主張在勞雇合意下，應開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶，享有自願提繳的新制基金投資收益。
行政院會今日將討論相關方案，預計朝向讓「純舊制」勞工也有機會可加入勞退新制「自願提繳」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。