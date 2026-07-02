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勞退純舊制轉新制 政院2日拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

新制勞退已實施近21年，仍有逾11.5萬名勞工屬純舊制，行政院會今（2）日將通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金方案」。據了解，目前規劃讓舊制勞工結清退休金後，轉存新制專戶並開放自提，待院會通過後將修訂細則。

另外界關注軍公教調薪，根據議程，人事行政總處今日也將於院會報告「116年度軍公教員工待遇提升方案」，外界預期，調薪幅度可望超過3％。

針對勞退新舊制銜接，民進黨立委賴瑞隆日前召開記者會，主張在勞雇合意下，應開放純舊制勞工提前結算年資，將退休金匯入勞退新制個人專戶，享有自願提繳的新制基金投資收益。

行政院會今日將討論相關方案，預計朝向讓「純舊制」勞工也有機會可加入勞退新制「自願提繳」。

政院 軍公教 退休金

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