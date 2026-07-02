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新制勞退平均分紅11萬
勞動基金運用局昨（1）日發布統計，新制勞退基金前五月大賺逾1.45兆元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄，首度站上雙位數。
截至今年5月底的統計數據，新制勞退基金規模為5兆6,198.1億元，收益率27.1%，5月份單月進帳4,049.9億元，前五月大賺1兆4,541.7億元。
觀察往年紀錄，新制勞退基金去年賺7,469億元，以新制勞退有效帳戶約1,292萬戶計算，平均每位勞工去年帳面分紅57,810元，寫新高，而今年前五月帳面分紅超過11萬元，若趨勢不變，今年分紅相當可期。
統計至今年5月底，舊制勞退基金規模為1兆1,272.1億元，收益率41.7％；勞保基金規模1兆6,126.3億元，收益率24.5％；就保基金規模為1,871.3億元，收益率1.2％。
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