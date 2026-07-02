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退休基金5月大賺7,243億 勞動基金收益5,860億寫次高

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
台股5月狂飆，政府三大退休基金跟著賺翻。聯合報系資料照
台股5月狂飆，政府三大退休基金跟著賺翻。聯合報系資料照

台股5月狂飆，政府三大退休基金跟著賺翻，5月勞動基金、國保基金、退撫基金共賺7,243.6億元。其中勞動基金單月收益5,860.2億元，是歷年單月次高，在投資收益挹注下，勞保基金規模也首度站上1.6兆元，有助勞保財務穩定。

勞動基金運用局昨（1）日發布統計，截至今年5月底，整體勞動基金規模為8兆6,115.4億元，前五月收益為2兆1,252.5億元，5月單月大賺5,860.2億元，收益率為27.7%。

退休基金投資收益亮點
退休基金投資收益亮點

國保基金規模9,014.8億元，前五月收益1,612.5億元，單月收益503.1億元，收益率26.0%；退撫基金規模1兆5,159.9億元，前五月收益3,132.3億元，單月收益880.3億元，收益率24.2%。

勞動基金4月寫下收益天花板，單月份首度大賺逾兆元。5月份單月收益數，則是史上第二高。今年以來台股交投熱絡，歷年單月前四高收益，都集中在今年，分別是4月大賺1兆1,047.8億元、5月賺5,860.2億元、2月賺4,184億元、1月賺3,946億元。

值得關注的是，勞動基金項下的勞保基金，截至今年5月，水位上升至1兆6,126.3億元，繼4月突破1.5兆關卡後，5月再衝破1.6兆元，前五月收益2,782.5億元，挹注勞保財務。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年台股表現亮眼，帶動投資收益。至於6月是否延續好表現？她表示，6月國際股市下跌，台股則小幅上漲，預估勞動基金收益「平盤」機率較高。

至於下半年則受美國大選等因素影響，市場短期劇烈波動、震盪是趨勢。劉麗茹建議，身為長期投資者，要設法別被市場帶著走；基本面是好的，只要耐得住，應該可以有比較好的回報。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016年至2026年5月）平均收益率分別為12.2%及12.3%，近五年（2021年至2026年5月）平均收益率分別為15.9%及15.6%，投資績效穩健。

回顧5月市場表現，全球金融市場延續4月反彈走勢，在企業獲利表現穩健及科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚。其中，AI相關產業及大型科技股表現亮眼，持續成為市場資金關注焦點。

基金 退撫基金 勞動基金

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