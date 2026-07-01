快訊

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

吃醫師開的藥出事？北市刑警走路搖晃遭攔 唾液毒品快篩陽性被送辦

急下架！大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽和福懋14款產品流向清查中

聽新聞
0:00 / 0:00

6月PMI連9月擴張 中經院：AI熱潮助出口挑戰破兆美元

中央社／ 台北1日電

中經院今天公布6月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）微幅回跌0.7個百分點，降至60.7%，連續9個月呈現擴張。中經院院長連賢明表示，儘管指數略為下降，絕對值仍處相對高檔；若AI熱潮延續，今年出口規模有望突破1兆美元大關。

6月經季調後的PMI降至60.7%，擴張趨緩主因是5項組成指標中的交貨時間與存貨指數擴張速度趨緩所致。連賢明指出，雖然指數回降，但PMI超過50%就是擴張，現在還處在相當高的水準，擴張速度依舊快速。

連賢明表示，AI供應鏈需求真的非常強勁，如果此態勢持續發展，「今年出口有可能真的會破兆美元」，這也是過去從來未曾看過的景象。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢也認同，6月製造業趨勢沒有太大變動，繼續延續AI浪潮，但有個發展值得留意，「電子產品原物料都在漲」。

連賢明補充，過去基本上是有訂單就生產、出貨，現在受到產能排擠等因素影響，演變成要求長約，或是現金至少到位一半，才開始給貨。

6月未經季節調整的6大產業PMI全數擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（66.1%）、電力暨機械設備產業（60.2%）、交通工具產業（57.6%）、食品暨紡織產業（57.0%）、基礎原物料產業（52.7%）與化學暨生技醫療產業（50.9%）。

中經院指出，6月電子暨光學產業的PMI指數維持60%以上擴張水準，不過廠商陸續回報，前期供應鏈壓力已處高檔，主被動元件、PCB與光學材料等關鍵零組件交期持續拉長，即使願意支付較高價格，也未必能取得足額材料，導致訂單量與實際可生產數量出現落差。

另一方面，部分半導體與關鍵電子零組件廠商已於上半年調漲價格，下半年仍有調漲計畫，如果終端客戶無法完全吸收成本，業者可能面臨調整產品組合、降低規格或停售部分機種的壓力。電子暨光學產業未來6個月展望指數從5月創下的2021年5月以來最快擴張速度（73.8%）回跌3.9個百分點至69.9%。

簡錦漢認為，必須留意AI通膨（AI Inflation）議題，如果因為AI需求強勁，帶動原物料全數上漲，消費者必須負擔AI熱潮的代價，已經聽說iPhone 18可能漲幅達3成。

不過簡錦漢表示，未來可能會面臨AI通膨，但不至於對整體物價產生太大影響，畢竟消費者不是天天買電子產品。

中經院今天同步公布6月未經季節調整的非製造業NMI指數，續揚1.7個百分點至59.9%，為2021年12月以來最快擴張速度。未來6個月展望指數則躍升至2024年6月以來最快擴張速度。

中經院指出，經理人回報對未來展望的好轉，主要來自兩個面向。首先，傳統內需產業受惠於夏季與暑假旺季來臨，加上美伊和談與供應鏈風險緩解，降低部分業者對能源價格、物流成本及斷鏈缺料的疑慮，也有助於改善非製造業經理人對未來營運環境的信心。

其次，半導體與AI需求外溢效果持續擴散至非製造業。半導體與關鍵電子零組件漲價、AI伺服器與高階製造需求延續，不僅帶動營造暨不動產、批發、物流與資通訊服務需求或詢單量增加，也透過股市表現與資本市場熱絡支撐金融保險業信心。

中經院 出口

延伸閱讀

增長持續放緩 大陸6月標普製造業PMI降至51.7

亞洲製造業靠AI逆風飛！多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現

南韓6月出口大增！晶片外銷激增近200% 半導體榮景支撐7月升息預期

AI 硬體鏈需求帶動 亞股基金十強年賺100%

相關新聞

勞動基金5月收益漲幅史上第二 前五月份超越2025年台股漲幅兩倍

勞動基金運用局1日發布勞動基金運用情形，5月份單月收益5,860.2億元；副局長劉麗茹表示，這是史上第二大漲幅。此外，今年1到5月的收益漲幅54.45%，已經是去年一整年台股漲幅25.74%的兩倍。預估6月份收益差不多持平；下半年受美國大選影響，短期劇烈波動、震盪是趨勢。

AI 太吃電！經濟部預告5MW 以上資料中心新增評估 考量「五因素」

因應全球AI發展浪朝帶動大量用電需求，經濟部1日預告修正《能源開發及使用評估準則》，設置5MW資料中心將新增產業效益評估。此舉，意味著經濟部對5MW資料中心設置採更嚴格審查，引導資料中心兼顧供電穩定、能源效率與產業發展。

6月採購經理人指數下跌至60.7% 學者示警：大家對AI雜音愈來愈多

中經院今天發布最新6月採購經理人指數，經季節調整後製造業PMI指數，從61.4%回跌0.7個百分點至60.7%，維持連續9個月擴張；未來六個月展望指數回跌2.6個百分點至64.2%，連續第6個月維持在60.0%以上的擴張速度。中經院院長連賢明表示，如果AI需求繼續維持這麼強，台灣今年全年出口可能破兆元。至於美國升息對下半年影響，他說第一季出口仍很暢旺，還看不到影響。

貼近市場！經濟部提高布建海外通路預算 但「這些國家」不補助

經濟部國際貿易局1日表示，為協助傳產布局海外通路，經濟部提高布建海外通路經費至6億元，除了設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，並新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項，至10月30日截止受理申請。

賴總統：在野黨版無人機條例侵犯行政權 回歸年度預算恐排擠支出

賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權；更重要的是，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出。

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

國泰投信董事長李偉正1日出席「經濟日報」金融論壇表示，台灣在科技產業奠定全球競爭優勢後，下一階段關鍵成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟與政策開放加速等多重條件匯聚下，台灣已具備發展亞洲資產管理中心的關鍵窗口期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。