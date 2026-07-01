6月PMI連9月擴張 中經院：AI熱潮助出口挑戰破兆美元

中經院今天公布6月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）微幅回跌0.7個百分點，降至60.7%，連續9個月呈現擴張。中經院院長連賢明表示，儘管指數略為下降，絕對值仍處相對高檔；若AI熱潮延續，今年出口規模有望突破1兆美元大關。

6月經季調後的PMI降至60.7%，擴張趨緩主因是5項組成指標中的交貨時間與存貨指數擴張速度趨緩所致。連賢明指出，雖然指數回降，但PMI超過50%就是擴張，現在還處在相當高的水準，擴張速度依舊快速。

連賢明表示，AI供應鏈需求真的非常強勁，如果此態勢持續發展，「今年出口有可能真的會破兆美元」，這也是過去從來未曾看過的景象。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢也認同，6月製造業趨勢沒有太大變動，繼續延續AI浪潮，但有個發展值得留意，「電子產品原物料都在漲」。

連賢明補充，過去基本上是有訂單就生產、出貨，現在受到產能排擠等因素影響，演變成要求長約，或是現金至少到位一半，才開始給貨。

6月未經季節調整的6大產業PMI全數擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（66.1%）、電力暨機械設備產業（60.2%）、交通工具產業（57.6%）、食品暨紡織產業（57.0%）、基礎原物料產業（52.7%）與化學暨生技醫療產業（50.9%）。

中經院指出，6月電子暨光學產業的PMI指數維持60%以上擴張水準，不過廠商陸續回報，前期供應鏈壓力已處高檔，主被動元件、PCB與光學材料等關鍵零組件交期持續拉長，即使願意支付較高價格，也未必能取得足額材料，導致訂單量與實際可生產數量出現落差。

另一方面，部分半導體與關鍵電子零組件廠商已於上半年調漲價格，下半年仍有調漲計畫，如果終端客戶無法完全吸收成本，業者可能面臨調整產品組合、降低規格或停售部分機種的壓力。電子暨光學產業未來6個月展望指數從5月創下的2021年5月以來最快擴張速度（73.8%）回跌3.9個百分點至69.9%。

簡錦漢認為，必須留意AI通膨（AI Inflation）議題，如果因為AI需求強勁，帶動原物料全數上漲，消費者必須負擔AI熱潮的代價，已經聽說iPhone 18可能漲幅達3成。

不過簡錦漢表示，未來可能會面臨AI通膨，但不至於對整體物價產生太大影響，畢竟消費者不是天天買電子產品。

中經院今天同步公布6月未經季節調整的非製造業NMI指數，續揚1.7個百分點至59.9%，為2021年12月以來最快擴張速度。未來6個月展望指數則躍升至2024年6月以來最快擴張速度。

中經院指出，經理人回報對未來展望的好轉，主要來自兩個面向。首先，傳統內需產業受惠於夏季與暑假旺季來臨，加上美伊和談與供應鏈風險緩解，降低部分業者對能源價格、物流成本及斷鏈缺料的疑慮，也有助於改善非製造業經理人對未來營運環境的信心。

其次，半導體與AI需求外溢效果持續擴散至非製造業。半導體與關鍵電子零組件漲價、AI伺服器與高階製造需求延續，不僅帶動營造暨不動產、批發、物流與資通訊服務需求或詢單量增加，也透過股市表現與資本市場熱絡支撐金融保險業信心。