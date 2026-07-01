台糖撤回吳乃仁管收聲請 經部：尊重公司專業判斷

前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案遭管收，債權人台糖公司提出撤回管收聲請，日前已獲釋。經濟部表示，事先未收到台糖通報；尊重台糖的專業判斷，並要求台糖全力確保公司權益。

台灣台中地方法院今天表示，全案因吳乃仁不服遭管收提起抗告，案經高等法院台中分院審理時，債權人台糖公司提出撤回聲請，院方准予釋放並開立釋票。台中看守所於今年6月22日收到釋票後，當天下午便依法將吳乃仁釋放，後續將視債權人主張並依法陳報法院後，再行後續處置。

經濟部表示，事先並未收到台糖通報，尊重台糖在治理相關業務上的專業判斷。經向台糖了解，台糖表示相關決定均諮詢法務專業意見，經濟部相信也要求台糖全力確保公司權益。