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勞動部防治職場霸凌 職安法新制即日起上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部表示，《職業安全衛生法》修正條文及11部配套子法，1日起正式全面施行。這是職安法自2013年修正以來最大幅度之制度革新，除首次建立職場霸凌防治法制外，同步強化工程源頭安全設計、企業自主安全管理及承攬管理制度，由「事後處理」邁向「源頭預防」。

為協助企業順利接軌新制度，勞動部同步完成11部配套子法、指引、Q&A、教育訓練教材及數位學習資源，提供企業及勞工遵循運用。此次修法主要重點如下，並納於各相關子法：

一、建立職場霸凌防治制度，保障勞工心理健康。為保障勞工之心理健康與人格尊嚴，此次修法依職安法新增職場霸凌防治專章，特別訂定《職場霸凌防治措施準則》及《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》：

1. 明定雇主防治義務：事業單位必須建立明確之職場霸凌預防、申訴、調查及處理機制。

2. 增設外部申訴管道：若霸凌事件之行為人為事業單位「最高負責人」，受害者可直接向地方主管機關提起申訴，由公權力介入調查，提升調查程序的公正性與公信力，完善勞工權益保障。

二、強化源頭防災，建置主動安全管理機制。此次修法著重於在事故發生前即建立防護網，透過《工程安全設計及整體工程統合管理辦法》等配套制度，將安全思維前置：

1. 設計階段納入安全考量：要求工程或機械設備在「規劃設計階段」，就必須進行風險評估，將製程與施工安全納入設計圖說，從根本消除潛在危害。

2. 日常營運應落實風險管理：強化事業單位之職業安全衛生管理體系，要求企業將主動風險鑑別與控制融入日常營運。

三、加強承攬管理，提升高風險作業安全。針對高風險營造工程或多級承攬之作業環境，此次修法進一步強化原事業單位(營造廠)的統合管理責任及各級承攬人之安全管理義務：

1. 落實承攬管理責任：原事業單位不得以發(轉)包為由卸責，必須落實事前告知、巡視、協調及指揮等統合管理作為。

2. 提升多級承攬安全性：明定各級承攬人之間的橫向聯繫與安全防護責任，避免因管理斷層或責任不清導致職災發生。

勞動部提醒，各事業單位應儘速檢視並完善內部管理制度，積極落實相關法令規定；如有法令諮詢或輔導需求，可向各地勞動檢查機構或勞工主管機關洽詢。相關法規、Q&A及數位學習資源，已公布於職安署官網「職安法修法專區」及「職場霸凌防治專區」，歡迎企業及勞工多加利用。

勞動部 霸凌 職場霸凌

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