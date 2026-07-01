快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

貼近市場！經濟部提高布建海外通路預算 但「這些國家」不補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部機關銜牌、外觀。記者許正宏／攝影
經濟部機關銜牌、外觀。記者許正宏／攝影

經濟部國際貿易局1日表示，為協助傳產布局海外通路，經濟部提高布建海外通路經費至6億元，除了設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，並新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項，至10月30日截止受理申請。

2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

貿易署補助企業布建海外通路，排除高風險國家，包括：北韓、伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、俄羅斯、白俄羅斯及中國大陸（含港澳）外，其餘國家均屬補助範圍。

經濟部國際貿易署長劉威廉表示，在美國關稅政策下，國內半導體、EMS移到美國投資，很多中小企業供應鏈無法前去；另一方面，國內傳產在去年遭受美國對等關稅衝擊，也必須積極拓展市場，於是經濟部擬補助業者去設展示中心、發貨倉庫等，進而「貼近市場」。

他指出，去年該計畫申請件數549家。核定案件149件，中小企業占75%。運用該計畫業別，26%為機械設備、23.3%為民生製造、16%為金屬製造。因廠商有此需求，貿易局已將1億元預算提高至6億元，預計今年申請量將會大量增加。

今年除了設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項。劉威廉說，台灣產品不是賣出去就好，不是只有cost down，而是希望提供售後服務，提升服務效能。

貿易署指出，去年申請設置海外展示中心、倉儲物流等，分布在44個國家，其中近六成設在亞洲，以日本、南韓、越南、印尼等國家，共設置了2500個通路，據業者回報，平均每家訂單新增約25%。

經濟部

延伸閱讀

經濟部攜手群聯、日月光、瑞昱、華邦電等21家企業 攬才鎖定馬來西亞

高雄推青年國際研修補助 海外學習每人最高3萬元

國民黨團無人機條例出爐 提供業者補助、融資及優惠利率

政策拉鋸 經濟部擬補助微電車…惹議

相關新聞

勞動基金5月收益漲幅史上第二 前五月份超越2025年台股漲幅兩倍

勞動基金運用局1日發布勞動基金運用情形，5月份單月收益5,860.2億元；副局長劉麗茹表示，這是史上第二大漲幅。此外，今年1到5月的收益漲幅54.45%，已經是去年一整年台股漲幅25.74%的兩倍。預估6月份收益差不多持平；下半年受美國大選影響，短期劇烈波動、震盪是趨勢。

貼近市場！經濟部提高布建海外通路預算 但「這些國家」不補助

經濟部國際貿易局1日表示，為協助傳產布局海外通路，經濟部提高布建海外通路經費至6億元，除了設海外展示據點、倉儲物流、數位行銷外，並新增增加經銷／代理合作，及維修服務兩項，至10月30日截止受理申請。

賴總統：在野黨版無人機條例侵犯行政權 回歸年度預算恐排擠支出

賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權；更重要的是，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出。

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

國泰投信董事長李偉正1日出席「經濟日報」金融論壇表示，台灣在科技產業奠定全球競爭優勢後，下一階段關鍵成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟與政策開放加速等多重條件匯聚下，台灣已具備發展亞洲資產管理中心的關鍵窗口期。

彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

國泰投信利害關係人投資違規案延燒，朝野立委質疑金管會監理擺爛。金管會主委彭金隆今天表示，依法監理，「金管會只有監理官，沒...

微型電動二輪車納補助對象？經長龔明鑫：暫時不會

經濟部日前針對下一期的電動機車補助計畫是否納入微型電動二輪車進行調查，經濟部長龔明鑫1日公布結果，由於各界看法分歧，經濟部現階段將暫時不會朝向補助方向設計。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。