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退撫基金前5月賺3132億元 收益率24.29%

中央社／ 台北1日電

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年截至5月底，實際收益數累計共新台幣3132.32億元，收益率為24.29%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國115年截至5月底的基金運用情形，整體基金收益數3132.32億元，期間實際收益率24.29%。其中，自行經營的固定收益54.90億元、收益率1.43%，資本利得收益數1311.78億元、收益率44.50%；委託經營收益數1765.64億元，期間收益率為28.86%。

退撫基金配置部分，截至今年5月止，國內投資金額為9409.19億元，配置比例為62.07%；國外投資金額為5750.77億元，配置比例為37.93%。

此外，截至5月底，台灣10年期公債平均殖利率為1.49%、台灣加權股價指數上漲54.45%、MSCI全球指數上漲12.15%、彭博全球綜合債券指數上漲0.50%。

退撫基金

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