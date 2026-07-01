卓榮泰：預算翻倍每年200億挺中小微企業 商圈適用

各界關注中小微企業轉型升級發展條例草案內容，行政院長卓榮泰今天表示，條例核心目標是替微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級、新創產業拔尖，適用範圍也納入商圈商家等，估計8年投入新台幣1000億元基金，加上原公務預算，每年將超過200億元，經費預算倍增。

卓榮泰、金管會主委彭金隆等人出席2026台灣服務業大評鑑頒獎典禮，副總統蕭美琴以錄影方式致詞。蕭副總統提到，服務業是台灣特有的暖實力，這份建立在服務上的信任，是台灣最寶貴的資產，每一個友善微笑、精準服務，都展現台灣整體的韌性與競爭力。

全國中小企業有170萬家，其中80%是服務業。卓榮泰表示，服務業是台灣軟實力，也是社會安定、穩定的力量，當今台灣高科技產業一枝獨秀，但政府始終不會忘記中小微企業，要整體向上提升。

卓榮泰說，過去政府每年提出超過100億元的協助中小微企業，仍然沒有感受到跟高科技產業是否已經拉近距離，顯然力道不夠大，因此政府將提出中小微企業轉型升級發展條例草案，整合過去的中小微企業多元振興方案、中小企業發展條例，待完成政院程序後送請立法院審議。

他表示，條例將獨資、合夥、有限合夥公司都納入服務範圍，也就是不只小工廠、小商家適用，微型企業、新創、各縣市的商圈與市場業者，皆會在政策中被涵蓋，希望協助中小微企業成為高科技產業的生產供應鏈，或是在地特色業者。

卓榮泰強調，只有維持商圈跟傳統市場夥伴的生活、協助產業，才能穩定社會基層，無論是生產、加工、銷售、採購、物流或是技術開發到中小微企業業者，都可以在條例當中被普惠、獲得資金贊助。政策的核心目的就是希望幫微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級、新創產業拔尖，透過8年1000億元的基金加上原有的公務預算，每年將超過200億元，經費預算倍增。

他表示，政府目標是實踐國家戰略產業全面照顧與發展，避免斷層與失落的基層，同時建構穩定社會基礎，並盼能設定標準，讓中型、小型企業升級後能對接全球產業供應鏈，改變台灣經濟結構，「將是常態性的韌性支持政策」。

此外，卓榮泰稍早出席金融競爭力論壇，談到亞洲資產管理中心推動成效。他表示，金管會已完成52項金融法規的調整、開放私人銀行跟家族辦公室業務、投信基金大幅成長、高資產財富管理擴增、台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）穩定增加以及高雄專區推進展等具體成效。

他表示，原定管理規模資金2年要達到4兆元，目前已逾10兆元，這代表政府方向正確、配套日趨完整，未來2年除了有感之外，政府也要趕快並且勇敢提出各種創新的金融服務，金管會也正準備擬具「金融市場與資產管理發展條例」草案，希望透過法制化作為未來執行的依據。