勞動基金5月收益漲幅史上第二 前五月份超越2025年台股漲幅兩倍

勞動基金運用局1日發布勞動基金運用情形，5月份單月收益5,860.2億元；副局長劉麗茹表示，這是史上第二大漲幅。此外，今年1到5月的收益漲幅54.45%，已經是去年一整年台股漲幅25.74%的兩倍。預估6月份收益差不多持平；下半年受美國大選影響，短期劇烈波動、震盪是趨勢。

劉麗茹表示，勞動基金5月份單月收益，是史上第二大漲幅。2026年的1月、2月、4月、5月，這四個月，漲幅剛好就是史上前四大。4月份是第一大，單月收益1兆1,047.8億元；第三是2月4,184億元；第四是1月3,946億元。

劉麗茹指出，今年1到5月的收益漲幅54.45%，已經是去年一整年台股漲幅25.74%的兩倍。

劉麗茹提到，勞動基金大幅進帳，是因為今年股市漲幅真的表現不錯，尤其是台股。以主要股市來看，台股指數大概僅次於韓國綜合指數、費半指數（兩者5月份漲幅一樣）。市場表現不錯，盡管波動很大，勞動基金作為長期投資，只要經濟基本面是好的，還是能夠穩健帶來獲利。

有關6月份的情況，劉麗茹說，就單月份的指標來看，國際股市下跌，台股則小幅上漲3%左右。相關指數顯示，除了費半好一點以外，其他很多都是下跌。所以在6月份的股市、債市等市場上，有點休息的意味。就勞動基金來看，差不多「平盤、持平」的狀況會比較高。

至於今年下半年的情況，劉麗茹開玩笑說「我很難預估，我真的這麼神，大概也不坐在這了。」觀察市場下半年的變化，受到美國大選等影響，短期劇烈波動、震盪是趨勢。身為長期投資者，要設法別被市場帶著走，讓投資情況穩定下來。基本面是好的，只要耐得住，應該可以有比較好的回報。

對於外界關注勞動基金收益率，劉麗茹說，若以收益率來看，今年4月單月份14.14%是第一，其次是今年5月份收益率7.42%，第三是今年2月份5.55%，第四是2020年11月份5.5%，第五是今年1月份5.28%。

劉麗茹說明，4月收益率居冠的原因是，台股單月份就漲了22.71%，還有國際上的全球股票、亞太股票、新興市場股票，都是10%以上的漲幅。

不過，劉麗茹也解釋，看收益率不會比較準確，原因是勞動基金分母（規模）變動比較大，所以只看收益率其實有點失真。一般而言，都是觀察「收益數」，況且勞動基金運用局管理的基金很多，包括新制、舊制、勞保、國保、農退、墊償（積欠）、勞職保、就保，共有八個，都是看收益數總額。