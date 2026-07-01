產業園區管理局高屏分局新任分局長吳淼文就職

經濟部產業園區管理局(以下簡稱園管局)高屏分局1日舉行代理、新任分局長交接典禮，由園管局劉繼傳副局長擔任監交人，在各界貴賓及同仁共同見證下，由代理分局長李昭興完成印信交接，新任分局長吳淼文正式就職視事。

劉副局長於典禮中表示，高屏分局前分局長游淑惠任內適逢行政院組織改造及機關整併，帶領團隊穩健推動園區發展工作，精進園區服務效能，推動公共設施改善及場域環境優化；李代理分局長昭興於代理期間亦恪盡職責、戮力從公，維持園區營運管理及服務品質，對兩位首長的付出與貢獻表達誠摯感謝。

新任分局長吳淼文具有豐富園區開發管理及行政歷練，公職生涯自基層公務人員歷練而起，歷任加工出口區管理處科員、副工程司、技正、科長、副組長等職務；行政院組織改造後擔任園管局開發營建組組長，長期負責科技產業園區及產業園區規劃開發、工程建設、建築管理及督導等業務，對園區開發、建設及營運管理工作具有完整且豐富之實務經驗，專業能力深受肯定。

劉副局長指出，高屏分局轄管高雄及屏東地區4個科技產業園區及12個產業園區，是南部產業發展的重要基地。期許吳分局長帶領高屏分局全體同仁，持續推動園區更新與設施改善，強化建設品質與營運管理效能，提升園區整體競爭力，為南部產業發展奠定更堅實的基礎。

吳分局長表示，未來將秉持服務產業與協助企業發展之理念，持續精進園區管理及服務品質，積極推動招商引資、產業升級及推動園區智慧建設，打造兼具智慧、安全與永續發展的優質產業園區，為南臺灣產業發展不斷注入新動能。

此次交接不僅象徵責任與使命的傳承，也代表高屏分局推動產業發展與園區創新的一貫決心。未來高屏分局將仍以企業需求為導向，打造優質投資環境，協助產業邁向智慧化、低碳化及永續化發展，共同開創南部產業發展新局。