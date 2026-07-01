台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

國泰投信董事長李偉正1日出席「經濟日報」金融論壇表示，台灣在科技產業奠定全球競爭優勢後，下一階段關鍵成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟與政策開放加速等多重條件匯聚下，台灣已具備發展亞洲資產管理中心的關鍵窗口期。

李偉正指出，過去三、四十年台灣成功打造以半導體為核心的科技產業聚落，從晶圓代工、IC設計到先進封裝與AI供應鏈，形成完整生態系，帶動台灣成為全球關鍵製造基地。然而面對未來高齡化、通膨與全球資金流動加速等趨勢，台灣必須尋找下一條成長曲線，而資產管理產業正是最具潛力的方向。

他分析，台灣並不缺乏資金，而是擁有龐大的民間儲蓄與高度分散的財富結構，主要來自中小企業、科技從業人員、創業者與家族企業長期累積的成果。然而，目前多數資金仍集中於定存、不動產或單一投資標的，未能有效透過專業管理轉化為長期資本。他強調，若能透過資產管理進行配置、風險管理與跨世代規劃，將可有效支撐退休需求與產業升級，進一步轉化為推動國家成長的重要動能。

李偉正進一步指出，科技產業的持續成長也將為資產管理市場帶來結構性機會。在AI與半導體供應鏈帶動下，台灣GDP顯著成長，並持續創造高資產族群，包括高階工程師、企業主與創業家，未來將形成龐大的財富管理需求。同時，企業傳承、稅務規劃與資產配置等議題也將更加複雜，帶動資產管理服務從單一產品銷售，走向全面財富解決方案。

他表示，台灣資本市場近年快速擴張，台股市值已達GDP的2.9倍，ETF與定期定額投資普及，顯示投資文化逐步成熟。不過，在市場規模擴大同時，投資人需求也已從追求單一報酬，轉向資產配置與風險管理。資產管理業者未來應從產品提供者，升級為資產配置與財富規劃的專業服務者。

談及政策環境，李偉正指出，「亞洲資產管理中心2.0」政策已逐步落地，金管會持續推動法規鬆綁與制度創新，高雄亞灣區相關法規鬆綁已達52項，高資產客戶與資產管理規模均顯著成長。他認為，銀行、投信與保險業者正積極導入家族辦公室、外部資產管理與多元金融商品，顯示市場需求與政策方向已形成正向循環。

他強調，台灣不必複製香港或新加坡模式，而應發展符合自身產業結構與資本市場特性的資產管理體系，並透過制度完善、資訊透明與投資人保護機制，打造具國際競爭力的金融環境，使台灣成為連結國際資本的重要橋梁。

展望未來，李偉正指出，台灣資產管理產業將面臨三大關鍵機會，包括台股市場規模持續提升、國人海外投資需求增加，以及全球資產配置能力在地化。他表示，資產管理業者不僅要協助國際投資人理解台灣價值，也要幫助本土投資人建立長期資產配置紀律，推動市場從交易導向轉向資產管理導向。

在未來趨勢方面，他認為TISA（台灣個人投資帳戶）將成為退休制度的重要支柱，並有助引導長期資金進入資本市場。同時，高資產族群正進入世代交替階段，家族辦公室與跨境資產配置需求將快速增加。此外，創投與產業資本整合亦將成為關鍵趨勢，資產管理業者可透過整合退休基金、壽險資金與高資產資金，投入AI、生技醫療與基礎建設等策略產業，形成資本與產業良性循環。

李偉正最後強調，資產管理產業要真正成為台灣下一座「護國神山」，仍需三大關鍵條件，包括政策長期穩定、監理架構清晰，以及人才國際化。他指出，未來產業必須由產品銷售導向升級為資產配置解決方案提供者，並成為連結全球資本與台灣產業的重要平台。

他表示，在民間資金累積、科技紅利擴散、資本市場成長與政策開放同步推進的情況下，台灣正迎來資產管理產業發展的關鍵戰略窗口期。未來若能整合產業、金融與政策力量，資產管理產業將有機會成為繼半導體之後，推動台灣經濟持續成長的重要引擎。