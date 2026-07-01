林庭妃分享企業帶動地方創生經驗 中市「女力產業論壇」名額秒殺

「薰衣草森林」打造南投九九峰園區，為地方加值、創生，本月16日將開幕。創辦人林庭妃昨應台中市工策會「女力產業論壇」邀請，分享如何從夢想萌芽到深耕25年的創業歷程，以及如何透過永續理念、地方共好與品牌經營，打造兼具商業價值與社會影響力的企業。

林庭妃說，她原本只是一名鋼琴老師，因為熱愛香草植物、森林環境與生活美學，於是與夥伴詹慧君毅然離開都市，在台中新社種下第一株薰衣草，也因此展開薰衣草森林的創業旅程。

她說，他們始終堅持「融入自然、保護環境、快樂自在」的核心理念，不僅打造深受民眾喜愛的休閒園區，更積極投入地方創生、環境永續及社區共好，是希望企業能在追求獲利之外，也能成為推動土地文化與地方價值的重要推手。

她說，九九園區占地約4.9公頃，以「療癒生活、自然地景」為理念，融合策展空間、特色餐飲、婚宴服務、環境教育、導覽體驗及選物商店等多元內容，並結合南投在地特色物產，打造具地方特色的伴手禮空間。同時也引進來自法國的氦氣球高空體驗，希望藉由欣賞不同高度的自然景觀，帶來不同的旅遊體驗。

台中市工資會最近舉辦「女力產業論壇」日前首場邀請「PINTRUE品醋迷」執行長陳宥緁分享如何從品酒師跨足天然果醋領域，以及為何在50歲耳順之年毅然離開金融業、決定自行創業的心路歷程。加上這場林庭妃的蒞臨，都讓論壇生色不少，兩場各30個名額都是一開放即秒殺。

工策會總幹事陳學聖說，活動邀請多位優秀女性企業家齊聚一堂，並聚焦健康、文創及在地產業等領域，同時分享品牌經營心法以及如何在家庭照顧與中年創業間取得平衡，因話題具內涵且觸動女性的生活面而受到歡迎。

他說，尤其是活動選在五權西六街一帶的餐廳舉辦，當地因特色風格小店聚集，被稱為「五權西六聚落」也為活動帶來不一樣的氛圍，因此將活動定調為「藝文沙龍」。未來將常態性於此聚落辦理活動，並透過故事行銷串聯職人店家，打造媲美「台北青田街」的慢活聚落標竿。

「薰衣草森林」創辦人林庭妃說，南投九九峰園區引進來自法國的氦氣球高空體驗，希望藉由欣賞不同高度的自然景觀，帶來不同的旅遊體驗。圖／薰衣草森林提供

「薰衣草森林」創辦人林庭妃應台中市工策會「女力產業論壇」邀請分享為地方加值、創生理念。圖／台中市政府提供