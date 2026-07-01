快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

林庭妃分享企業帶動地方創生經驗 中市「女力產業論壇」名額秒殺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「薰衣草森林」創辦人林庭妃（中）應台中市工策會「女力產業論壇」邀請分享為地方加值、創生理念。圖／台中市政府提供
「薰衣草森林」創辦人林庭妃（中）應台中市工策會「女力產業論壇」邀請分享為地方加值、創生理念。圖／台中市政府提供

「薰衣草森林」打造南投九九峰園區，為地方加值、創生，本月16日將開幕。創辦人林庭妃昨應台中市工策會「女力產業論壇」邀請，分享如何從夢想萌芽到深耕25年的創業歷程，以及如何透過永續理念、地方共好與品牌經營，打造兼具商業價值與社會影響力的企業。

林庭妃說，她原本只是一名鋼琴老師，因為熱愛香草植物、森林環境與生活美學，於是與夥伴詹慧君毅然離開都市，在台中新社種下第一株薰衣草，也因此展開薰衣草森林的創業旅程。

她說，他們始終堅持「融入自然、保護環境、快樂自在」的核心理念，不僅打造深受民眾喜愛的休閒園區，更積極投入地方創生、環境永續及社區共好，是希望企業能在追求獲利之外，也能成為推動土地文化與地方價值的重要推手。

她說，九九園區占地約4.9公頃，以「療癒生活、自然地景」為理念，融合策展空間、特色餐飲、婚宴服務、環境教育、導覽體驗及選物商店等多元內容，並結合南投在地特色物產，打造具地方特色的伴手禮空間。同時也引進來自法國的氦氣球高空體驗，希望藉由欣賞不同高度的自然景觀，帶來不同的旅遊體驗。

台中市工資會最近舉辦「女力產業論壇」日前首場邀請「PINTRUE品醋迷」執行長陳宥緁分享如何從品酒師跨足天然果醋領域，以及為何在50歲耳順之年毅然離開金融業、決定自行創業的心路歷程。加上這場林庭妃的蒞臨，都讓論壇生色不少，兩場各30個名額都是一開放即秒殺。

工策會總幹事陳學聖說，活動邀請多位優秀女性企業家齊聚一堂，並聚焦健康、文創及在地產業等領域，同時分享品牌經營心法以及如何在家庭照顧與中年創業間取得平衡，因話題具內涵且觸動女性的生活面而受到歡迎。

他說，尤其是活動選在五權西六街一帶的餐廳舉辦，當地因特色風格小店聚集，被稱為「五權西六聚落」也為活動帶來不一樣的氛圍，因此將活動定調為「藝文沙龍」。未來將常態性於此聚落辦理活動，並透過故事行銷串聯職人店家，打造媲美「台北青田街」的慢活聚落標竿。

「薰衣草森林」創辦人林庭妃說，南投九九峰園區引進來自法國的氦氣球高空體驗，希望藉由欣賞不同高度的自然景觀，帶來不同的旅遊體驗。圖／薰衣草森林提供
「薰衣草森林」創辦人林庭妃說，南投九九峰園區引進來自法國的氦氣球高空體驗，希望藉由欣賞不同高度的自然景觀，帶來不同的旅遊體驗。圖／薰衣草森林提供

「薰衣草森林」創辦人林庭妃應台中市工策會「女力產業論壇」邀請分享為地方加值、創生理念。圖／台中市政府提供
「薰衣草森林」創辦人林庭妃應台中市工策會「女力產業論壇」邀請分享為地方加值、創生理念。圖／台中市政府提供

台中市工資會最近舉辦「女力產業論壇」兩場各30個名額都是一開放即秒殺。圖／台中市政府提供
台中市工資會最近舉辦「女力產業論壇」兩場各30個名額都是一開放即秒殺。圖／台中市政府提供

創業 南投 台中市

延伸閱讀

霧鎖金門改變人生！高雄美容師移居金門 用廢酒瓶打造永續創業奇蹟

永續公益新趨勢 AI顧問江逸之、名醫陳亮恭開講 免費報名

2026國泰永續金融暨氣候變遷論壇登場 李長庚：獲利與永續可兼顧

鄭麗君：打造觀光新品牌 啟動雙輪驅動力拚今年930萬來台人次

相關新聞

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

國泰投信董事長李偉正1日出席「經濟日報」金融論壇表示，台灣在科技產業奠定全球競爭優勢後，下一階段關鍵成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟與政策開放加速等多重條件匯聚下，台灣已具備發展亞洲資產管理中心的關鍵窗口期。

彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

國泰投信利害關係人投資違規案延燒，朝野立委質疑金管會監理擺爛。金管會主委彭金隆今天表示，依法監理，「金管會只有監理官，沒...

微型電動二輪車納補助對象？經長龔明鑫：暫時不會

經濟部日前針對下一期的電動機車補助計畫是否納入微型電動二輪車進行調查，經濟部長龔明鑫1日公布結果，由於各界看法分歧，經濟部現階段將暫時不會朝向補助方向設計。

碳有價時代來臨 專家點出台灣自然碳匯改革關鍵

碳有價時代來臨，許多企業期望在台灣本地購買碳權，或者參與自然碳匯行動，來進行碳費抵減，無奈台灣碳權、碳匯制度未臻成熟，交易量有限。針對台灣自然碳匯發展，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁直言，在自然碳匯的部分，「我們還有簡化跟可以改進的空間」，她也建議，台灣應跟上國際潮流，重視自然碳匯的公平轉型，鼓勵小地主、小林農一起加入減碳行列。

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。