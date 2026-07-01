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企業引路 竹縣「AIoT 加速器」媒合11家頂尖新創與企業合作共創

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹縣「AIoT加速器」媒合11家頂尖新創與企業合作共創。竹縣府／提供
竹縣「AIoT加速器」媒合11家頂尖新創與企業合作共創。竹縣府／提供

新竹縣政府大力構築的科技轉速引擎再傳捷報！為深化青年創新創業培育計畫「青創點睛・竹夢成金」的施政願景，新竹縣政府攜手台灣最大產業加速器 StarFab 共同打造的「新竹 AIoT 加速器」，舉辦「創新提案．企業媒合」複賽媒合會，吸引24組通過初選的新創團隊登台爭鋒，直面7家企業導師所釋出的關鍵產業痛點。在歷經高強度的技術答辯與商務對接後，共有11家新創團隊成功媒合，正式取得與企業進行實地場域驗證與深化技術合作的入場券。

第五屆新竹AIoT加速器邀請安格（6684）科技、晶瑞光（6787）電、誠屏科技、精誠資訊、睿騰能源、緯謙科技及邁特電子等7家企業導師參與，出題方向涵蓋自主系統、無人機應用、生成式AI、ESG數據、智慧顯示、智慧醫療、能源管理與智慧工廠等領域。透過來自產業現場的命題，新創團隊能更清楚掌握企業正在面對的問題，企業也有機會接觸具發展潛力的創新解方。

新竹縣副縣長徐元棟表示，縣府自2021年起，累計已媒合成功43家新創團隊，募資金額達3.8億元，展現新竹縣培育青年創新創業的具體成效。這場複賽媒合會絕非流於形式的提案發表，而是推動新創技術實質導入產業鏈的關鍵樞紐。

新竹 AIoT 加速器透過開創性的「企業定向出題、團隊精準篩選、跨界媒合交流、實戰共創輔導」四維推進模式，協助新創在有限的時程內精準扣合產業痛點、優化產品架構，實質縮短大廠引進創新方案的商務磨合期，加速推動前瞻技術進入真實工業或商務場域中落地實行。

新竹縣政府教育局副局長沈靜濤強調，隨著媒合會圓滿落幕，接下來的共創輔導將全力聚焦於「場域驗證補助、產品架構微調、商業模式優化」三大實戰維度。此外，今年計畫更將首度延伸國際市場鏈結，預計於7月 接續辦理「竹縣領航・南向躍升」國際市場交流媒合會，從中遴選出具備跨境拓展實力的黃金陣容，並規劃於9月由縣府親自領軍遠征馬來西亞，實質鏈結海外企業大廠、創新生態系與投資機構資源，帶領新創搶攻大東協藍海商機。

團隊 新竹 新竹縣

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