第24屆金擘獎初評揭曉 24件促參案件展現公共建設多元新風貌

國泰投信董事長李偉正1日出席「經濟日報」金融論壇表示，台灣在科技產業奠定全球競爭優勢後，下一階段關鍵成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟與政策開放加速等多重條件匯聚下，台灣已具備發展亞洲資產管理中心的關鍵窗口期。

2026-07-01 14:15