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第24屆金擘獎初評揭曉 24件促參案件展現公共建設多元新風貌

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部公布第24屆民間參與公共建設金擘獎初評結果，金擘獎共計有36件案件提出申請，為近10年來最高申請件數，初評結果計「政府團隊獎」13件及「民間團隊獎」11件共24件入選，包含長照機構、影視基地、農業專區等多元公共建設類型。財政部後續將辦理實地查核及複評作業，預計將於10月底公開頒獎表揚本屆得獎團隊。

財政部表示，今年入選案件類型多元，公共建設類別涵蓋交通建設、衛生福利及醫療、文教及影視音、綠能、農業及資源循環再利用等領域。為進一步瞭解各申請案件實際推動成果及履約管理情形，評選委員將赴各公共建設案件現場，就案件規劃、執行、營運及監督管理等面向進行實地查核，並預計8月下旬召開複評會議，評選出本屆金擘獎得獎團隊。

財政部進一步說明，為鼓勵促參案件主辦機關及民間機構，獲特優獎之政府團隊可獲得新臺幣50萬元獎金，得獎之民間團隊可向主辦機關申請減收保證金、權利金，期盼透過金擘獎表彰優良案例，持續帶動各界參與公共建設興建及營運，共同提升公共服務與民眾生活品質。

團隊 財政部 獎金

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