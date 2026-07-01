美股第2季財報將陸續公布 法人預估能源、科技、原物料表現佳

時序即將邁入第2季財報季，富蘭克林證券投顧表示，除留意財報財測外，還需留意川普政府引用第122條加徵的15%關稅到期後的新進展、美伊談判進展、油價表現及其對通膨的影響、聯準會會議以及8月全球央行年會、9月的蘋果秋季發表會。

根據彭博數據統計，7月至9月將依序有305家、169家、27家S&P 500企業公布財報，另根據Factset資料，第2季S&P 500企業獲利預計將成長23.1%，11大類股中以能源成長性最高，高達123.3%，科技可望成長63.2%、原物料成長35.3%分別位居第二、第三，也是唯三成長率高於大盤的類股。

富蘭克林證券投顧表示，在美國穩健增長與獲利基本面仍有利支撐風險性資產上行格局，但隨下半年起美國期中選舉將至、英國迎接新任首相、聯準會相對偏鷹政策等變數下，上半年累積漲幅已高的股市震盪難免，預期資金將轉進至低基期的資產，多元配置策略有望掌握輪動機會並降低重押單一族群的風險。

建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱參與，空手者可趁震盪分批布局或定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金貴金屬或天然資源產業型基金。