立委盼保訓會助楊珍妮 考試院：保障對象限定文官

行政院近日公布調查結果，認定經貿辦總談判代表楊珍妮涉職場霸凌副手顏慧欣，已宣布她自即日起停職。對此，立委許忠信認為楊珍妮對國家有重大貢獻，盼以公務人員保障委員會提供保障。考試院秘書長劉建忻解釋，保訓會是保障文官權益，所以保障對象不包含身為政務人員的楊珍妮。

立法院司法法制委員會1日審查「公務人員考績法修正草案」。許忠信質詢提到，有關楊珍妮職場霸凌案調查報告，內容提及她「以冒犯方式，多次否定部屬的意見，打斷部屬的發言」。許忠信質疑，這樣就構成霸凌嗎？

劉建忻答詢說明，在公務員保障法、職安法之中，大家重視霸凌這件事，所以會有霸凌的定義。但文字有時候很難完整表達，哪些要件就一定構成霸凌，還是要看整個事情的脈絡，所以這就是調查小組必須要設立的原因。

劉建忻表示，「打斷發言」不一定會構成霸凌，還是必須要看前後文，以及衡量當下的場景、整體狀況。如果只是從文字上來看，「打斷發言」是不是就構成霸凌，當然這沒有辦法一概而論。

劉建忻提到，霸凌這個概念，本來在教育部的法規裡面最先出現，後來勞動部、保訓會在修相關法規時，也會去參考教育部的定義。重點是，要看整個前後邏輯關係，還有整個情節是什麼。行政院以文字呈現調查報告，有些人可能覺得表達不夠清楚，但行政院一定有詳盡的調查。

許忠信說，他21年前代表台灣智庫，去日內瓦做研究，認識了楊珍妮，楊的英文能力、國際經貿法專業以及談判技巧，不輸給前總統蔡英文。他詢問，如今因為職場霸凌案，楊珍妮一輩子做為公務員的付出付諸流水，公務人員保障委員會是否能提供保障？

劉建忻回應，其實楊珍妮以前是一個非常優秀的文官，工作表現大家都有目共睹，對國家也有貢獻，這部分不會抹煞她。不過，楊珍妮現在的身分是政務人員，這個身分，使她沒有辦法受到公務人員保障委員會的救濟管道協助。至於是否有其他救濟管道，仍要看相關制度。

對於許忠信看待政院調查結果持不同意見，劉建忻表示，個案上，他沒有辦法去幫行政院說明或評論；從考試院的角度來說，公務人員保障委員會是保障文官權益，所以保障的對象不包含政務人員。