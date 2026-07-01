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企業獲利持續上修 這幾檔法人升評股還有戲
台股近期創高後賣壓出籠，回測月線支撐。市場專家指出，企業獲利持續上修提供基本面底氣，大盤下檔空間有限，友達（2409）、航空雙雄等獲法人機構調升目標價、投資評等的績優股，有機會吸引買盤湧入，股價領漲抗跌。
綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等市場名師看法，雖然短期國際變數及外資期貨空單干擾，台股仍待時間整理，但長期AI算力趨勢並未改變，多頭架構仍具支撐，操作保持適度資金彈性，靜待籌碼洗淨與大盤築底。
台新投顧總經理黃文清表示，台股在短線賣壓宣洩告一段落後，可望延續震盪偏多格局，盤面資金良性輪動，近期法人根據訂單能見度、產業展望等財務業務指標，重新檢視評價合理性後，獲得升評個股，可望吸引買盤青睞，激勵股價強勢表態。
篩選近期獲內外資賣方（sell-side）調升獲利預估值、目標價或投資評等，且三大法人近十日買超逾10,000張、股價表現相對強勢標的，包括友達、華航（2610）、長榮航（2618）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、南亞（1303）、南亞科（2408）、聯茂（6213）、南電（8046）、日月光投控（3711）、矽格（6257）等，主要分布於航空、大型金控、封測、PCB等族群。
AI浪潮帶動先進封裝需求強勁，CoWoS需求持續供不應求，法人預估台積電（2330）至2026年底CoWoS月產能達13至14萬片，2027年底進一步攀升至18至20萬片，專業封測廠拜訂單外溢效應，營運明顯成長，日月光投控、矽格等近日股價維持高檔強勢整理。
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