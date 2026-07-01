企業獲利持續上修 這幾檔法人升評股還有戲

碳有價時代來臨，許多企業期望在台灣本地購買碳權，或者參與自然碳匯行動，來進行碳費抵減，無奈台灣碳權、碳匯制度未臻成熟，交易量有限。針對台灣自然碳匯發展，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁直言，在自然碳匯的部分，「我們還有簡化跟可以改進的空間」，她也建議，台灣應跟上國際潮流，重視自然碳匯的公平轉型，鼓勵小地主、小林農一起加入減碳行列。

2026-07-01 10:00