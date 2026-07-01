彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

國泰投信利害關係人投資違規案延燒，朝野立委質疑金管會監理擺爛。金管會主委彭金隆今天表示，依法監理，「金管會只有監理官，沒有老長官」；金管會檢查局長賴欣國則說，6月22日派人至國泰投信檢查，預計到7月8日，必要時會延長。

前國泰世華銀行董事長郭明鑑先前在擔任國泰投信董事期間，去年5月29日起擔任世芯-KY獨立董事，因國泰投信內部疏漏，投信旗下基金、全委帳戶投資世芯-KY股票踩到利害關係人紅線，國泰投信公告8檔基金淨值重新核算，風波延燒後，郭明鑑日前辭任國泰世華銀行董事長，金管會檢查局則派人至國泰投信金檢。

立法院財政委員會今天審查會計師法部分條文修正草案、證券交易稅條例第2條之1條文修正草案等案，邀請金管會主委彭金隆、財政部政務次長陳勇勝等人列席備詢。

朝野立委關注國泰投信利害關係人投資違規案，國民黨立委賴士葆指出，這是不應該犯的低級錯誤，不可思議，質疑金管會監理擺爛。

列席的金管會檢查局長賴欣國表示，檢查局在6月22日派人至國泰投信檢查，預計到7月8日，必要時還會延長，檢查時間要看金融機構的規模，以投信來說，檢查時間大約2至3週左右。

彭金隆指出，金管會有定期查核的工作，政府的監理是最後一道防線，但公司內部應該都要有規定申報的期程，但公司為何沒有落實規定，金管會會檢討。如果要開罰，也要等所有事情釐清、事證確定。目前投信投顧公會也在清查所有投信公司，是否有利衝、攸關投資標的、投資人權益。

國民黨立委林德福表示，國泰投信利害關係人投資違規案引發各界關注，外界期待金管會做好把關、維護投資人權益與健全金融秩序，金管會是否會全面清查金控兼職問題。

彭金隆指出，事件發生後，必須要好好檢視過程，金管會責無旁貸，會虛心檢討。外界質疑1月底時金管會就收到重大偶發通報，為何到6月底才進行金檢，因為是偶發，所以內容不是很清楚，金管會必須花時間了解、收集資訊及溝通，外界說金管會沒有做什麼事，這不符合事實。

彭金隆表示，金管會至少有3次以上通知公司資料補充、3次約詢人員到金管會說明，也正式發函2次，並進行金檢，後續將繼續檢視。內部稽核制度規定很明確，為何國泰投信沒有落實，有關兼職的規定，相關規定也明定不得妨礙公司經營，也應定期檢視，金管會已發函給銀行公會，要求金融業落實兼職檢視。

民進黨立委郭國文質疑，金管會是否因國泰金有前金管會高層擔任獨董而不敢動，形成所謂「門神」效果。彭金隆則回應，金管會依法監理，「金管會只有監理官，沒有老長官」。

對於是否會往上查到國泰金控或國泰世華銀行，彭金隆表示，目前檢查範圍先鎖定國泰投信，依進程若有必要，才會往上查。