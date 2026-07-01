快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

微型電動二輪車納補助對象？經長龔明鑫：暫時不會

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
微電車示意圖。豐原監理站提供
微電車示意圖。豐原監理站提供

經濟部日前針對下一期的電動機車補助計畫是否納入微型電動二輪車進行調查，經濟部長龔明鑫1日公布結果，由於各界看法分歧，經濟部現階段將暫時不會朝向補助方向設計。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會，報告「經濟部、國家發展委員會補助案審查機制、投資案審議程序中之利益衝突迴避規範全面性檢討」，受訪時針對電動機車補助對象做出回應。

經濟部產業發展署的「電動機車產業補助計畫」對象，僅限於通過TES認可的電動機車，並依馬力劃分為重型、輕型及小型輕型等級，不包括微型電動二輪車，討論下期是否納入的過程中，反對聲音不小，包括產業界及部分立委法員。

龔明鑫表示，之前有人提議將微型電動二輪車納入「電動機車產業補助計畫」對象，經過產發署詢問相關業者的意見後，發現看法相當分歧，所以暫時不會往納入補助對象的方向設計。

龔明鑫 電動機車 經濟部

延伸閱讀

政策拉鋸 經濟部擬補助微電車…惹議

經濟部擬補助微電車 電動機車業者批「拉低及格標準」

藍白搶提無人機版本！經長：特別預算或年度預算都支持

無人機採購用特別預算或年度預算？龔明鑫表態了

相關新聞

彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

國泰投信利害關係人投資違規案延燒，朝野立委質疑金管會監理擺爛。金管會主委彭金隆今天表示，依法監理，「金管會只有監理官，沒...

微型電動二輪車納補助對象？經長龔明鑫：暫時不會

經濟部日前針對下一期的電動機車補助計畫是否納入微型電動二輪車進行調查，經濟部長龔明鑫1日公布結果，由於各界看法分歧，經濟部現階段將暫時不會朝向補助方向設計。

碳有價時代來臨 專家點出台灣自然碳匯改革關鍵

碳有價時代來臨，許多企業期望在台灣本地購買碳權，或者參與自然碳匯行動，來進行碳費抵減，無奈台灣碳權、碳匯制度未臻成熟，交易量有限。針對台灣自然碳匯發展，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁直言，在自然碳匯的部分，「我們還有簡化跟可以改進的空間」，她也建議，台灣應跟上國際潮流，重視自然碳匯的公平轉型，鼓勵小地主、小林農一起加入減碳行列。

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。