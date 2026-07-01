微型電動二輪車納補助對象？經長龔明鑫：暫時不會

經濟部日前針對下一期的電動機車補助計畫是否納入微型電動二輪車進行調查，經濟部長龔明鑫1日公布結果，由於各界看法分歧，經濟部現階段將暫時不會朝向補助方向設計。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會，報告「經濟部、國家發展委員會補助案審查機制、投資案審議程序中之利益衝突迴避規範全面性檢討」，受訪時針對電動機車補助對象做出回應。

經濟部產業發展署的「電動機車產業補助計畫」對象，僅限於通過TES認可的電動機車，並依馬力劃分為重型、輕型及小型輕型等級，不包括微型電動二輪車，討論下期是否納入的過程中，反對聲音不小，包括產業界及部分立委法員。

龔明鑫表示，之前有人提議將微型電動二輪車納入「電動機車產業補助計畫」對象，經過產發署詢問相關業者的意見後，發現看法相當分歧，所以暫時不會往納入補助對象的方向設計。