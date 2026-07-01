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藍白搶提無人機版本！經長：特別預算或年度預算都支持

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

藍白有意自提「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，經濟部龔明鑫1日在立法院受訪表示，不論是編在特別預算或是年度預算，經濟部希望各界都支持。

外界關切電動車大廠光陽有意淡出電動車市場，轉攻微型電動車，並爭取經濟部也能將微電車納入購車補助。但龔明鑫表示，確實有相關提議，但產發署已廣徵相關業者意見，但意見分歧，因此暫時不會朝此方向進行。

龔明鑫1日上午出席立法院經濟委員會「補助案審查機制」進行報告並備質詢前，接受媒體訪問時作上述表示。

龔明鑫提到，行政院無人機版本是採特別預算，國防需要及國防採購都是國防需要，希望要穩定；經濟部負責產業發展，不論是特別預算或年度預算，經部都支持，國防採購也要尊重，希望各界都支持。

他提及，經濟部所屬國營事業很多，台水台電也會編列巡檢無人機採購預算。

國民黨擬自提「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，分6年編列共2400億元，每年400億元。龔明鑫表示，行政院已有自己版本，提出「國防自主無人載具採購特別條例」預算2100億元。

無人機 龔明鑫 經濟部

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