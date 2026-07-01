中共《民族團結進步促進法》施行 卓揆：政府將全力保障國人安全

中國《民族團結進步促進法》今(1日)起正式施行。行政院長卓榮泰1日表示，這條文他相信，2,300多萬中華民國人民，不可能接受這樣的法律規定。因此，政府必須有所作為，將提出具體因應措施，台灣必須提高警覺，也必須有所作為，這是今年7月1日帶給台灣最大的警示，也讓政府肩負更重大的責任，必須在保障國人安全的基礎上，投入更多努力。

卓榮泰指出，今天是中共公布《民族團結進步促進法》的日子，這部法律中，有一項條文明定，民族團結事業必須堅持中國共產黨的領導，以法律形式要求各項民族團結工作的推動都必須遵循中國共產黨的領導，並且將這套制度法制化，甚至將適用範圍擴及台灣，將2,350萬台灣人民都視為規範對象，把台灣納入其法制框架之中。

卓榮泰說，他不知道國內朝野政黨要如何看待這項條文。究竟有哪一個政黨會公開支持，或是不願意明確反對中共這部《民族團結進步促進法》？如果不反對，就等同接受中國共產黨的領導。他也相信，2,300多萬中華民國人民，不可能接受這樣的法律規定。因此，政府必須有所作為，提出具體因應措施。

卓榮泰提到，因為這部法律規定，凡是被中共認定散布不利於其所謂民族團結言論的人，不論身在境內或境外，都可能被認定為破壞民族團結、意圖分裂國家的對象，甚至可以透過跨境執法、誘捕、通緝、起訴等方式進行追究，等於是以法律形式建立長臂管轄與跨境鎮壓機制，將台灣人民全部納入其中。

他強調，政府有責任保護台灣人民，也必須讓國人清楚了解，這部法律的真正目的，就是將中國對台統一政策全面法制化，要求台灣人民接受中國共產黨所設定的政治框架，最終目標就是併吞台灣、消滅中華民國。凡是與中華民國有關的事物，都可能成為其打壓對象。

卓榮泰也提到，今天他看到「經濟日報」的報導，也有寫到中華民國7月1號，未來凡是具有中華民國象徵意義的事物，都可能成為其鎮壓目標。因此，「我們必須提高警覺，也必須有所作為。這是今年7月1日帶給我們最大的警示，也讓政府肩負更重大的責任，必須在保障國人安全的基礎上，投入更多努力。」