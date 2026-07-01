公務員考績「甲、乙」將走入歷史！ 三大修法重點一次看

立法院司法法制委員會1日審查「公務人員考績法修正草案」。考試院說明，此次修法重點分為三大項：回歸以實際工作表現為其主要考評核心；減少考績等次及建構與陞遷連結的獎優汰劣制度；配合考績等次的減少，調整考績升等的條件。盼解決現行考績考列甲等75％上限比率造成的爭議。

考試院書面報告表示，此次修法，首先強調讓公務人員考績真正回歸以「實際工作表現」為考量，將考績內涵區分為「工作考績」及「獎懲」二大範疇。

工作考績即以公務人員實際工作表現為其評價核心，同時包含對公務人員平常的工作表現所辦理的平時考核獎懲。另外，因公務人員代表國家行使公權力，且考量社會對其行為應有的分際有一定期待，所以也將公務人員違反服務紀律時所為的服務懲處，一併納入考量。

其次，修法也減少考績等次及建構，與陞遷連結的獎優汰劣制度。現行考績等次分為甲、乙、丙及丁四個等次，其中甲、乙等屬表現良好、稱職，原則上分別給與獎金一個月、半個月。但因近年來對甲等設有比率上限之實務運作方式，導致乙等被誤解為表現不佳，甚至有輪流考列乙等諸多疑義。

此次修法將考績等次調整為「優秀」、「良好」及「未達良好」三個等次，同時明定優秀、未達良好等次的具體事由，讓未來主管考核時，有更為具體化的標準可資適用及依循，至於良好等次則不設比率限制。

修法也增訂「年終考績」考列優秀等次且符合特定要件者，得優先列入陞任甄審及晉升官等訓練名單，讓考績的效果能與陞遷有一定的連結；同時對於考列未達良好等次者，則提供其相關改善或退場機制，以貫徹考績獎優汰劣的目的。

第三，配合考績等次的減少，調整考績升等的條件。現行公務人員要取得同官等高一職等任用資格，須具備年終考績「二年列甲等」或「一年列甲等、二年列乙等」的條件。

此次修法，因良好等次是反映公務人員符合預期的表現結果，即相當於現行甲等、乙等等次的考評，且因未來「優秀」與「未達良好」均需符合法定的具體事由，才能考列該等等次，可預期未來機關內多數人員可能考列「良好」等次。

所以此次修法配合將取得同官等高一職等的任用資格條件，改以最近二年年終考績均考列良好以上者。至於考列未達良好者，因其工作表現有明顯的改善空間，自不宜將其列入考績升等的條件考量。

考試院說明，此次考績法修正草案，強調以回歸公務人員實際工作表現為其考核或評價的核心、解決現行考績考列甲等75％上限比率所形成的實務執行爭議、讓考績制度與陞遷有效連結。