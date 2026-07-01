勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效。今年截至5月底，整體勞動基金規模達8兆6115億元，收益數2兆1252億元，收益率為27.70％，刷新歷史紀錄，5月單月份入帳5860億元。

勞動基金運用局統計，今年截至5月底，勞動基金規模為8兆6115億元，收益數為2兆1252億元，收益率為27.70％。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達9兆5427億元，收益率為27.61％，收益數為2兆2971億元。

其中，新制勞工退休基金運用規模5兆6,198.1億元，收益率27.10％；舊制勞工退休基金運用規模1兆1,272.1億元，收益率41.75％。勞工保險基金運用規模1兆6,126.3億元，收益率24.51％；就業保險基金運用規模1,871.3億元，收益率1.20％；勞職保基金運用規模384.3億元，收益率0.83％；積欠工資墊償基金運用規模263.3億元，收益率15.77％。

基金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為12.24％及12.33％，近5年平均收益率分別為15.94％及15.67％，投資績效穩健。

回顧5月市場表現，基金局指出，全球金融市場延續4月反彈走勢，在企業獲利表現穩健、科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚，其中，人工智慧相關產業及大型科技股表現亮眼，持續成為市場資金關注焦點。但因通膨數據未見回落，市場對主要央行降息時程與幅度的預期仍持續擺盪，地緣政治風險及能源價格波動也仍在不確定性。整體而言，5月市場關注焦點回歸企業獲利與經濟基本面，但貨幣政策走向、通膨發展及國際政經局勢仍帶來壓力。

展望未來，基金局表示，經濟合作暨發展組織（OECD）發布經濟展望報告，預測今年全球成長率為2.8％，明年回升至3.1％，若美伊衝突導致能源供應中斷延長的情境下，今、明兩年的成長率將下滑至2.1％和1.8％。不過，根據國內智庫研究，AI相關供應鏈的強勢表現有效挹注國內產業成長與出口動能，使經濟維持穩定擴張格局，但仍須留意產業高度集中及當AI商業化應用進程不如預期致等潛藏風險。