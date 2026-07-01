快訊

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效。今年截至5月底，整體勞動基金規模達8兆6115億元，收益數2兆1252億元，收益率為27.70％。聯合報系資料照
勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效。今年截至5月底，整體勞動基金規模達8兆6115億元，收益數2兆1252億元，收益率為27.70％。聯合報系資料照

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效。今年截至5月底，整體勞動基金規模達8兆6115億元，收益數2兆1252億元，收益率為27.70％，刷新歷史紀錄，5月單月份入帳5860億元。

勞動基金運用局統計，今年截至5月底，勞動基金規模為8兆6115億元，收益數為2兆1252億元，收益率為27.70％。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達9兆5427億元，收益率為27.61％，收益數為2兆2971億元。

其中，新制勞工退休基金運用規模5兆6,198.1億元，收益率27.10％；舊制勞工退休基金運用規模1兆1,272.1億元，收益率41.75％。勞工保險基金運用規模1兆6,126.3億元，收益率24.51％；就業保險基金運用規模1,871.3億元，收益率1.20％；勞職保基金運用規模384.3億元，收益率0.83％；積欠工資墊償基金運用規模263.3億元，收益率15.77％。

基金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為12.24％及12.33％，近5年平均收益率分別為15.94％及15.67％，投資績效穩健。

回顧5月市場表現，基金局指出，全球金融市場延續4月反彈走勢，在企業獲利表現穩健、科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚，其中，人工智慧相關產業及大型科技股表現亮眼，持續成為市場資金關注焦點。但因通膨數據未見回落，市場對主要央行降息時程與幅度的預期仍持續擺盪，地緣政治風險及能源價格波動也仍在不確定性。整體而言，5月市場關注焦點回歸企業獲利與經濟基本面，但貨幣政策走向、通膨發展及國際政經局勢仍帶來壓力。

展望未來，基金局表示，經濟合作暨發展組織（OECD）發布經濟展望報告，預測今年全球成長率為2.8％，明年回升至3.1％，若美伊衝突導致能源供應中斷延長的情境下，今、明兩年的成長率將下滑至2.1％和1.8％。不過，根據國內智庫研究，AI相關供應鏈的強勢表現有效挹注國內產業成長與出口動能，使經濟維持穩定擴張格局，但仍須留意產業高度集中及當AI商業化應用進程不如預期致等潛藏風險。

勞動基金 基金

延伸閱讀

電動車基金馬力十足 永豐台灣智能車、群益智慧聯網近六個月勁揚逾92%

壽險投資不動產熱度不減 截至5月底餘額逼近1.7兆

主題輪動 亞洲不含日本淨流入居冠

你賺到錢了嗎？這群人財富猛進 今年億元俱樂部擬增至12.4萬人

相關新聞

碳有價時代來臨 專家點出台灣自然碳匯改革關鍵

碳有價時代來臨，許多企業期望在台灣本地購買碳權，或者參與自然碳匯行動，來進行碳費抵減，無奈台灣碳權、碳匯制度未臻成熟，交易量有限。針對台灣自然碳匯發展，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁直言，在自然碳匯的部分，「我們還有簡化跟可以改進的空間」，她也建議，台灣應跟上國際潮流，重視自然碳匯的公平轉型，鼓勵小地主、小林農一起加入減碳行列。

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。

歐盟提高我鋼鐵免稅配額

歐盟七月一日起提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至百分之五十，但也提供一八三四萬噸的零關稅配額作為補償。行政院經貿談判辦公室昨說，經多次協商爭取，台灣獲得每年六十七萬噸的國家免稅配額，較前一期每年四十八萬噸增加約十九萬噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。