新制勞退基金前5月大賺1.45兆！勞工平均分紅11.1萬創新高

受惠於台股5月狂飆5896點，勞動基金運用局1日發布基金運用情形，截至5月底，整體勞動基金規模為8兆 6,115億元，前五月收益數為2兆1,252億元，5月份單月大賺5860.2億元，收益率為27.70％。

新制勞退基金規模為5兆6,198億元，收益率 27.10％，5月份單月進帳4,050億元。累計今年前五月賺1兆4541億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅高達11.1萬元，創下歷史紀錄。

舊制勞退基金規模為1兆1,272億元，收益率41.75％；勞保基金規模為1兆6,126億元，收益率24.51％；就保基金規模為1,871億元，收益率1.20％；勞職保基金規模為384億元，收益率0.83％；積欠工資墊償基金規模為264億元，收益率為15.77％。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為9,015億元，收益率為26.07％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為297億元，收益率為 37.43％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016年至2026年5月）平均收益率分別為12.24％及12.33％，近五年（2021年至2026年5月）平均收益率分別為15.94％及15.67％，投資績效穩健。

回顧5月市場表現，全球金融市場延續4月反彈走勢，在企業獲利表現穩健及科技產業投資動能持續帶動下，主要股市普遍上揚，其中，人工智慧相關產業及大型科技股表現亮眼，持續成為市場資金關注焦點。

然而，在通膨數據未見回落的情況下，市場對主要央行降息時程與幅度之預期仍持續擺盪。此外，地緣政治風險及能源價格波動雖較前期趨於和緩，但相關不確定性仍存。

整體而言，5月市場關注焦點回歸企業獲利與經濟基本面，惟貨幣政策走向、通膨發展及國際政經局勢仍帶來壓力，勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，經濟合作暨發展組織（OECD）6 月 3 日發布經濟展望報告，預測2026年全球成長率為2.8％，2027年則回升至3.1％，然若美伊衝突導致能源供應中斷延長的情境下，今、明兩年的成長率將下滑至2.1％和1.8％。

國內方面，台灣綜合研究院6月16日發布最新台灣經濟展望，由於AI相關供應鏈的強勢表現有效挹注國內產業成長與出口動能，使經濟維持穩定擴張格局，上修今年經濟成長率預測值至9.33％，但仍須留意產業高度集中以及當AI商業化應用進程不如預期致等潛藏風險。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。