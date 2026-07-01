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PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

聯合報／ 記者馬瑞璿林海／台北報導

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

PChome表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，相關訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前也未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

Pi錢包發表聲明表示，已會同資安專家進行全面系統檢測與鑑識調查，並即時監測任何異常存取行為，防止後續損害擴大，公司也已通報數發部。Pi錢包並表示對這起事件感到遺憾，並對所有受影響的用戶致上誠摯歉意，一旦確認受影響範圍，將主動通知用戶，也會配合調查，落實改善措施，防止類似事件再次發生。

駭客組織Settra是在六月十日入侵PChome旗下Pi錢包支付系統，取得系統中一○二ＧＢ內部資料，內容涵蓋三五○萬名用戶資料、內部系統架構、人資資料，以及長達九年的營運紀錄。Settra並在暗網公開了一份十二頁的「完整滲透報告」，不僅公開會員資料與交易紀錄，也延伸至員工人事資訊、薪資資料與履歷文件。

暗網上資料 昨天傍晚已撤下

從文件內容來看，雖然Settra在暗網上將受害者標示為「PChome」，但攻擊範圍指向PChome旗下的支付與金流生態系統，主要集中在拍付國際與國際連等支付與金流服務相關企業，並涵蓋支付連、Pi錢包與Pi PayLink等服務，影響核心可能落在第三方支付與金流整合環節，而非單一消費型平台。

不過，駭客放在暗網上的資料，已於昨天傍晚撤下。資安專家認為，極有可能是業者已與駭客組織聯繫上，才讓相關資料先行下架，以免影響範圍擴大。

Pi錢包使用者 近期保持警覺

對於此次Pi錢包疑似遭駭客入侵，數產署指出，今天的行政檢查將釐清案情、檢視業者對於個人資料保護的落實作為，並持續追蹤本案個資外洩情形，嚴格督導業者後續資安與管理作為，經調查如發現有違反個資法情事，將依法裁處。

數產署也提醒民眾，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用進行詐騙，請Pi錢包使用者近期要保持警覺，對各項可疑訊息要積極查證，不點擊不明網址，不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，以降低受詐風險。

駭客 PChome 個資 數發部

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