歐盟提高我鋼鐵免稅配額

歐盟七月一日起提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至百分之五十，但也提供一八三四萬噸的零關稅配額作為補償。行政院經貿談判辦公室昨說，經多次協商爭取，台灣獲得每年六十七萬噸的國家免稅配額，較前一期每年四十八萬噸增加約十九萬噸。

經貿辦指出，台灣共九類鋼鐵產品符合取得國家配額資格，包含原先就享有免稅配額的非方向性電磁鋼片、烤漆鋼片、不鏽鋼冷軋鋼片、不鏽鋼線材、焊接鋼管等五類，另外新增熱軋鋼卷、冷軋鋼卷、塗層鋼片及不鏽鋼熱軋鋼片等四類免關稅配額，均屬台灣出口歐盟的重要產品類別；不過，馬口鐵、不鏽鋼熱軋厚板等部分品項因出口占比少，未獲國家配額。

歐盟在國家配額分配後的剩餘配額，也將分配給各國。

經貿辦說，台灣將可與其他國家有約六十萬噸剩餘配額，以「先到先得」方式競爭使用。

經貿辦表示，歐盟有權採取一定措施保護境內鋼鐵產業，不過在採取八年進口鋼鐵防衛措施後，相關進口產品措施應回歸自由貿易，不應淪為新的保護貿易主義，更不應成為貿易障礙。