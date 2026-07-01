台新銀「嗶經濟」 助攻北捷

期待已久的Apple Pay感應過閘門正式上線，台北捷運自七月一日起邁入全面無現金交通新時代。由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦Richart卡，周周最高享百元回饋，領券再享月月五十點回饋。

2026-07-01 00:00