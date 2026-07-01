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經濟部擬補助微電車 電動機車業者批「拉低及格標準」

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部有意將微型電動二輪車納入補助範圍，關鍵在於運具電動化中機車的目標大幅落後，要達標是近乎不可能，因此把近年來快速增加的微電車納入，有業者就形容，「這是考試不及格，就把及格標準降低」。

微電車具備免考駕照、入手門檻低、輕巧環保的優勢，年滿十四歲即可合法騎乘，近年來成長相當快速。根據交通部統計，目前微電車登記已經超過卅八萬輛，但業者推估，全台微電車數量可能已接近百萬輛。而目前電動機車的平均銷售占比為百分之七點五，遠遠落後去年就要達到的百分之廿目標；僅有台北市因補助力道強，銷售占比達百分之廿二點一。

光陽董事長柯俊斌幾年前表示，政府應將微型電動二輪車納入電動機車範疇，同時比照電動機車提供相對應的購車補助力道，才有可能達到二○三○年達新售電動機車百分之卅五的目標。

業者直言，微電車如果大量取代短程燃油機車，可降低交通部門碳排放，也有助於提升運具電動化比例，從淨零排放、都市短程運輸與高齡社會需求來看，要被納入政策支持範圍的可能性確實存在。

但據了解，國發會等政府部門對於微電車納入電動機車範疇這個論述並不贊同。

也有業者說，若把微電車歸類為電動機車，消費者可能會因補助而轉向價格較低的微電車，而非原先政策希望推廣的電動機車，如此一來電動機車銷售放緩，業者投資意願降低，對整個產業會造成反效果。

此外，如果補助刺激大量新車上路，但使用者缺乏道路觀念，可能帶來更多事故。業者說，現在光是路上跑的微電車，有超過一半是未登記，也有經過非法改裝，政府連現有的都管不好，還想要管更多的微電車？

電動機車 經濟部 交通部 補助

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