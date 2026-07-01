聽新聞
0:00 / 0:00

政策拉鋸 經濟部擬補助微電車…惹議

聯合報／ 記者林海／台北報導
經濟部有意將把微型二輪電動車納入補助範圍，但部分機車業界認為將會衝擊國內電動機車市場，形成排擠效應。記者杜建重／攝影
經濟部有意將把微型二輪電動車納入補助範圍，但部分機車業界認為將會衝擊國內電動機車市場，形成排擠效應。記者杜建重／攝影

機車大廠光陽有意「淡出」電動機車市場，轉攻微型電動二輪車（俗稱微電車，原電動自行車）市場，經濟部也傳出規畫將微電車納入電動車補助，卻引發部分機車業者反彈，認為目前微電車進口法規幾乎無限制，若納入補助，對台灣的電動機車市場將會造成衝擊，形成排擠效應。

據了解，經濟部產發署六月中旬邀集業者開會，主動拋出補助購買微電車的議題，但會中三陽、三葉、Gogoro等業者都表態反對，僅有光陽認為微電車同樣具有減碳效益而贊成。

與會業者透露，國內微電車僅需符合安全審驗規定即可上市與掛牌，並未要求零組件國產化比例，目前大多數的微電車，包括關鍵的電池、馬達、電控都是大陸進口後組裝，業者可以輕鬆賺到錢，不會有業者願意投入研發，而光陽原本就布局微電車市場，也在江蘇常州設廠，因此如果是無限制的補助，光陽可望成為受益最大的業者。

三陽表示，微電車仍存在一定潛在交通風險，因此對投入此產品類別持審慎態度，且近年市場上的微電車多採用大陸製零組件或整車進口後於台灣組裝，難以符合三陽既有品質標準；若全面採用台灣供應鏈及自製零組件，整體製造成本將大幅提高，市場售價也將失去競爭力。

如果產發署將補助範圍擴大至微電車，同時設立國產化的比例限制，也恐造成現有的業者跳腳。有業者說，若改變現行的制度，製造、組裝成本勢必大幅提高，微電車的價格優勢不再，對業者將造成毀滅性的打擊。

業者指出，若產發署為了追求運具電動畫的政績而擴大補助微電車，就是放任大陸零組件無限制來台，同時短程代步的需求重疊，將排擠輕型燃油機車銷售；若設立限制，則會衝擊現有微電車業者生計，這是把自己置於兩難的局面。

對於業者的喊話，產發署表示，經濟部目前僅補助民眾購買受認可的電動機車，微電車尚非屬補助對象，未來是否將微型電動二輪車納入補助，尚在評估中，但未來若納入補助，也與電動機車一樣，需符合關鍵系統與零組件國產化及安全等多項要求。

至於政策可能的推動時間，產發署指出，目前正廣泛蒐集各界意見，檢討電動機車推動政策中，年底前將維持現行作法。

事實上，光陽去年經營權出現異動後，油車與電車的路線也出現變化，光陽「棄電保油」的傳聞不斷，光陽也希望將資源轉投微電車市場，擴大國內市占。光陽雖然否認退出電車市場，但有機車業者透露，光陽已表態不想再做旗下的電動機車Ionex，也有不少換電站已停止營運，經濟部也希望電動機車龍頭Gogoro能接手救火。

經濟部 電動機車 光陽 三陽

延伸閱讀

空殼公司狂撈綠能財、逃漏稅 假發票詐領桃市環保局4776萬補助

國民黨團無人機條例出爐 提供業者補助、融資及優惠利率

政策失當 專家：扶植企業應汰弱留強

放眼望去都是中國企業！歐盟能源業籲加速 「去依賴」

相關新聞

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。

歐盟提高我鋼鐵免稅配額

歐盟七月一日起提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至百分之五十，但也提供一八三四萬噸的零關稅配額作為補償。行政院經貿談判辦公室昨說，經多次協商爭取，台灣獲得每年六十七萬噸的國家免稅配額，較前一期每年四十八萬噸增加約十九萬噸。

台新銀「嗶經濟」 助攻北捷

期待已久的Apple Pay感應過閘門正式上線，台北捷運自七月一日起邁入全面無現金交通新時代。由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦Richart卡，周周最高享百元回饋，領券再享月月五十點回饋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。