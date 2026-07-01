政策拉鋸 經濟部擬補助微電車…惹議

機車大廠光陽有意「淡出」電動機車市場，轉攻微型電動二輪車（俗稱微電車，原電動自行車）市場，經濟部也傳出規畫將微電車納入電動車補助，卻引發部分機車業者反彈，認為目前微電車進口法規幾乎無限制，若納入補助，對台灣的電動機車市場將會造成衝擊，形成排擠效應。

據了解，經濟部產發署六月中旬邀集業者開會，主動拋出補助購買微電車的議題，但會中三陽、三葉、Gogoro等業者都表態反對，僅有光陽認為微電車同樣具有減碳效益而贊成。

與會業者透露，國內微電車僅需符合安全審驗規定即可上市與掛牌，並未要求零組件國產化比例，目前大多數的微電車，包括關鍵的電池、馬達、電控都是大陸進口後組裝，業者可以輕鬆賺到錢，不會有業者願意投入研發，而光陽原本就布局微電車市場，也在江蘇常州設廠，因此如果是無限制的補助，光陽可望成為受益最大的業者。

三陽表示，微電車仍存在一定潛在交通風險，因此對投入此產品類別持審慎態度，且近年市場上的微電車多採用大陸製零組件或整車進口後於台灣組裝，難以符合三陽既有品質標準；若全面採用台灣供應鏈及自製零組件，整體製造成本將大幅提高，市場售價也將失去競爭力。

如果產發署將補助範圍擴大至微電車，同時設立國產化的比例限制，也恐造成現有的業者跳腳。有業者說，若改變現行的制度，製造、組裝成本勢必大幅提高，微電車的價格優勢不再，對業者將造成毀滅性的打擊。

業者指出，若產發署為了追求運具電動畫的政績而擴大補助微電車，就是放任大陸零組件無限制來台，同時短程代步的需求重疊，將排擠輕型燃油機車銷售；若設立限制，則會衝擊現有微電車業者生計，這是把自己置於兩難的局面。

對於業者的喊話，產發署表示，經濟部目前僅補助民眾購買受認可的電動機車，微電車尚非屬補助對象，未來是否將微型電動二輪車納入補助，尚在評估中，但未來若納入補助，也與電動機車一樣，需符合關鍵系統與零組件國產化及安全等多項要求。

至於政策可能的推動時間，產發署指出，目前正廣泛蒐集各界意見，檢討電動機車推動政策中，年底前將維持現行作法。

事實上，光陽去年經營權出現異動後，油車與電車的路線也出現變化，光陽「棄電保油」的傳聞不斷，光陽也希望將資源轉投微電車市場，擴大國內市占。光陽雖然否認退出電車市場，但有機車業者透露，光陽已表態不想再做旗下的電動機車Ionex，也有不少換電站已停止營運，經濟部也希望電動機車龍頭Gogoro能接手救火。