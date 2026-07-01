聽新聞
0:00 / 0:00
虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣
隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。
三讀條文定義，穩定幣是指「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」。ＶＡＳＰ應建立內部控制及稽核制度，以控管其業務相關風險與遵循相關法令，另應建立資安管理制度、營運資訊的管理及保密政策。
條文明定，穩定幣發行人應設置與維持十足的準備資產，儲存於境內金融機構，該準備資產應與其自有財產分別獨立，除依規定繳存的準備金，應全數信託予金融機構保管，並進行定期查核。穩定幣發行人就其發行的穩定幣，不得支付任何形式的利息或收益；穩定幣發行人破產時，準備資產不屬於其破產財團，穩定幣持有人對於該準備資產，有優先受清償之權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。