蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

路透報導，這起資料外洩事件恐衝擊蘋果精心建立的iPhone供應鏈體系。蘋果長期透過遍布全球的眾多供應商生產iPhone，供應商資訊向來受到嚴格保密，此次洩漏不僅可能影響蘋果與塔塔電子的合作關係，也可能讓競爭對手、仿冒業者及供應商掌握各項零組件來源。

塔塔電子除供應零組件也負責代工組裝iPhone，近年來逐漸成為蘋果在中國以外最重要的製造合作夥伴之一。這項布局也是印度總理莫迪推動印度成為全球電子製造業強國的重要策略。

蘋果因記憶體與儲存晶片價格飆升而面臨成本壓力，上周調漲iPad與MacBook售價，預期蘋果將在未來幾個月調高iPhone價格。

勒索軟體組織World Leaks在暗網公開塔塔電子廿多萬個檔案，包括疑似舊款iPhone與特斯拉電動車的零組件設計與規格文件，以及台積電與高通相關資料，這兩家公司均為iPhone晶片供應鏈主要業者。

根據路透檢視的最新文件，至少六份文件詳列iPhone 18 Pro系列多項零組件和其對應供應商，包括主機板晶片、電池與相機模組等。

蘋果認為這些資訊屬高度敏感內容，尤其涉及尚未上市的新機。這些資料也揭露哪些零件由多家供應商提供，哪些則高度依賴少數廠商，使蘋果在供應鏈中的議價能力與潛在弱點一覽無遺。

World Leaks過去曾聲稱犯下運動品牌耐吉遇駭事件。

蘋果已展開調查，並與塔塔電子合作制定長期改善措施。塔塔電子已限制內部人員存取敏感系統，同時聘請國際顧問公司進行數位鑑識調查。

知情人士表示，部分外洩文件帶有蘋果「機密」浮水印，並使用與iPhone 18 Pro系列產品相符的內部代號。

在標示iPhone 18 Pro的資料夾中，還包含多張今年初拍攝的照片，記錄這款新機進行跌落測試情況。照片中的手機為灰色機身，背面配備三顆鏡頭和蘋果標誌。