環長談碳定價 自稱「市場派」

排碳大戶今年完成首度報繳碳費，外界關注總量管制碳交易（ETS）何時上路。環境部長彭啓明昨（30）日談及碳定價時表示，他自己是「市場派」（指主張碳價由市場機制決定），今年底將提出ETS試行計畫，2028年啟動試辦。

至於未來與ETS並行的碳費制度，氣候署表示，未來碳費預計仍會循審議會建議，逐年調升費率。

彭啓明昨出席「台日韓碳定價機制論壇」致詞時表示，英國2008年推出UK ETS時，即認為相較政府直接規定一個價格，回歸市場機制更有效率，台灣碳定價是「碳費」先行，有了一個價格後，企業將之融入成本，才會做得更順利、會更好。

排碳大戶今年首度報繳碳費，彭啓明指出，現在從2,700多個自主減量計畫當中可以看得出來，碳費今年收了近50億元，背後所帶動的效果非常大，已帶動減碳產業，因此在年底，就會完成一個參考歐盟的ETS平台，讓企業進行測試，明年會先測試一年，希望快一點的話，2028年就會開始試行。

彭啓明表示，過去兩年來，推動碳定價非常辛苦，他自己屬「市場派」，環境部目標是讓ETS把碳價回到市場機制，不是由政府來定義價格。

至於接下來碳費費率是否會繼續調高？氣候變遷署長蔡玲儀補充，單靠碳費單一制度不容易達到2035年目標，ETS仍需要更多溝通，碳費審議會有建議碳費費率調整路徑，要提醒企業，碳費不會一直這麼便宜，費率是會逐年上升，但最終費率要由審議會決定。