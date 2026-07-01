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軍公教明年加薪 可望定案…三大關鍵議題討論進入最後階段

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導
軍公教待遇調整可望近期定案。 聯合報系資料照
軍公教待遇調整可望近期定案。 聯合報系資料照

軍公教待遇調整可望近期定案。據悉，人事總處已與相關團體座談，包含調薪、專業加給調整、調薪法制化三大關鍵議題討論已進入最終階段，若一切順利，最快明（2）日行政院會中討論，確切議程待拍板。

行政院長卓榮泰回應媒體提問時曾表示，明年軍公教調薪，將朝高於過往的3%至4%方向評估。

軍公教調薪受關注。人事總處已向政院爭取調薪，並邀集公教團體代表座談，並綜合經濟成長率、消費者物價指數及其他財經指標，提送軍公教員工待遇審議委員會審議。

另一項重要議題是調薪法制化，立法院正審查立委所提《軍公教人員待遇調整條例》草案，人事總處則已將修法版本送行政院，朝正面方向發展，近期也可望拍板。

至於公務人員專業加給，人事總處日前表示，將於6月底前提出公務人員專業加給表大幅調整方案。

外界關注調薪幅度，卓榮泰日前表示，考量軍公教人員對國家付出，加上經濟表現優於以往，政府將朝加薪方向審慎評估，並以高於過去3%至4%慣例幅度，作為思考基礎。

另外，立法院司法法制委員會今（1）日將審查考試院所提《公務人員考績法》修正草案，朝野凝聚高度共識，希望幫公務員爭取更好待遇。

此次修法將公務人員考績等次從甲、乙、丙、丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次。修法增訂年終考績考列優秀等次且符合特定要件者，優先列入陞任甄審及晉升官等訓練名單。

軍公教 加薪 卓榮泰

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