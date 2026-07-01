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台灣鋼鐵免稅配額提高四成 助攻業者因應歐盟新關稅
歐盟7月1日起實施新一輪鋼鐵進口措施，將超出配額的鋼鐵關稅由0％提高至50％，行政院經貿談判辦公室昨（30）日表示，台灣爭取到每年67萬噸的免關稅配額，較現行增加近四成，共九類鋼鐵產品符合配額資格。
據統計，台灣近年出口鋼鐵產品至歐洲，每年約200萬至300萬噸左右。
經貿辦指出，歐盟提出總計約1,830萬噸免關稅配額，其中約半數優先分配給與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）國家，其餘則由所有世界貿易組織（WTO）會員共同競爭，FTA國家可取得的免稅配額明顯高於非FTA國家。
歐盟為因應全球鋼鐵產能過剩，去年10月啟動立法程序，提高鋼鐵關稅。經貿辦表示，政府積極與歐方交涉，最終獲歐盟核配約67萬噸國家配額，台灣共九類產品符合國家配額資格。
其中，非方向性電磁鋼片、烤漆鋼片、不鏽鋼冷軋鋼片、不鏽鋼線材及焊接鋼管等五類產品，延續既有國家配額；另新增熱軋鋼卷、冷軋鋼卷、塗層鋼片及不鏽鋼熱軋鋼片等四類重要出口產品納入國家配額。不過，馬口鐵及不鏽鋼熱軋厚板因出口占比較低，未獲配額。
此外，在各國家配額分配後，業者仍可與其他國家共同競爭約60萬噸剩餘配額，採「先到先得」方式。
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