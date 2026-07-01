信驊薪資561萬 躍上櫃第一

櫃買中心公布2025年非擔任主管職務之全時員工薪資，平均薪資前十強中，有七家都是半導體業，股王信驊（5274）不但公司股價高居第一，員工薪資也以561.7萬元再度奪冠，更是上市櫃公司之冠，鈊象以387.7萬元居次，力旺317.3萬元第三。

第四名至第十名依序為原相304.4萬元、新潤301.8萬元、群聯286.2萬元、力領科技263.4萬元、創惟240.6萬元、凌陽創新235.1萬元，以及是方229.0萬元。三檔非半導體業為文化創意業的鈊象、建材營造的新潤、通信網路業的是方。

新潤今年擠進前十名，是新進榜。除第一名的信驊員工平均薪資水準遙遙領先，在500萬元以上，第二至五名員工平均薪資也有300萬元以上。

若以薪資中位數看，仍是同樣十家公司，但名次略有更動。信驊還是第一名，有453.7萬元，為上市櫃最高。第二至十名分別為新潤310.0萬元、原相293.1萬元、力旺268.9萬元、鈊象259.3萬元、力領科技256.9萬元、群聯246.9萬元、是方214.4萬元、創惟212.5萬元、凌陽創新202.9萬元。