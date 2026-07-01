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上市薪資王…聯發科連五冠 台積電407萬奪第三名

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣證券交易所昨（30）日公告，2025年本國上市公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計結果，平均薪資前十名由半導體產業包辦，「薪資王」由IC設計龍頭聯發科（2454）以446.5萬元連五年蟬聯冠軍；祥碩暴衝近39％，以428.1萬元躍居亞軍，超車季軍的台積電407.2萬元。

據證交所公布的「非主管全時員工平均薪資」排行榜，前五名依序為聯發科446.5萬元、祥碩428.1萬元、台積電407.2萬元、瑞昱387.1萬元及達發353.3萬元。其中，祥碩年度調薪變動情形高達38.81％，成為此次薪資成長幅度最大的黑馬；台積電也較前一年度大幅增長20.08％，平均薪資首度突破400萬元大關。

上市櫃公司非主管員工平均薪資前十名
上市櫃公司非主管員工平均薪資前十名

第六至十名分別為鴻勁328.0萬元、聯詠324.6萬元、創意318.0萬元、瑞鼎289.6萬元與天鈺280.5萬元。除少數廠商因市況調節導致薪資微幅修正外，整體前十強的基層平均年薪門檻已從280萬元起跳，凸顯產業高溢價的薪酬結構。

為更貼近一般員工的「真實體感薪資」，證交所同步揭露「薪資中位數」排行。在排除少數高薪頂尖員工的極端值後，聯發科依然以355.2萬元穩坐第一，祥碩以337.4萬元緊追其後。

在平均數排名第三的台積電，其中位數為316.2萬元，被瑞昱的319.3萬元超車，名次下滑至第四名，反映出台積電因員工人數高達7.4萬人，且薪酬結構中分紅與績效獎金權重極高，使得平均數與中位數存在近91萬元落差。此外，驅動IC大廠聯陽也以中位數229.7萬元位居第十，而瑞鼎則跌出中位數前十名。

若從「員工薪資發放總額」來看，結果截然不同。台積電去年度發放的非主管員工薪資總額高達3,053.6億元，高居上市櫃公司之冠，甚至超越許多中大型產業的年產值總和；薪資總額第二、三名分別為封測龍頭日月光投控的571.6億元，及聯發科的527.8億元。在薪資總額前十名中，除半導體與電子零組件業外，傳統的「發薪大戶」金融保險業國泰金、富邦金等也大舉上榜，中華電、華航也入列前十。

聯發科 薪資 祥碩

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