歐盟新鋼鐵保護措施上路 台灣免稅配額提高至67萬噸

歐盟7月1日起提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至50%，但也提供1834萬噸的零關稅配額作為補償。行政院經貿談判辦公室說，經多次協商爭取，台灣獲得每年67萬噸的國家免稅配額，較前一期每年48萬噸高出約19萬噸。

歐盟為保護其境內鋼鐵產業，對抗全球鋼鐵產能過剩衝擊，於7月1日起對自全球進口的鋼鐵產品關稅由0%提高至50%，且要求進口商提供鎔鑄地資訊；另外，歐盟也提供總額約1834萬噸的零關稅配額作為補償，並將大部分零關稅配額分給FTA國家。

經貿辦指出，經積極與多次爭取協商，歐盟最終給予台灣每年67萬噸的國家配額，較最近一期防衛措施每年48萬噸高出約19萬噸；台灣共9類鋼鐵產品符合取得國家配額資格，包含原先就享有免稅配額的非方向性電磁鋼片、烤漆鋼片、不鏽鋼冷軋鋼片、不鏽鋼線材、焊接鋼管等5類。

另外，還新增熱軋鋼卷、冷軋鋼卷、塗層鋼片及不鏽鋼熱軋鋼片等4類免關稅配額，均屬台灣出口歐盟的重要產品類別；不過，經貿辦也提到，馬口鐵、不鏽鋼熱軋厚板等部分品項因出口占比少，未獲國家配額。

歐盟在國家配額分配後的剩餘配額，也將分配給各國。經貿辦說，台灣將可與其他國家有約60萬噸剩餘配額，以「先到先得」方式競爭使用。

但經貿辦也指出，歐盟有權採取一定措施保護境內鋼鐵產業，不過在採取8年進口鋼鐵防衛措施後，相關進口產品措施應回歸自由貿易，不應淪為新的保護貿易主義，更不應成為貿易障礙。

經貿辦表示，歐盟決定FTA國家享有較多配額時，亦違反WTO規定未充分與我方協商，且未採納台灣認為合理應獲得的配額，因此，台灣後續將保留在WTO架構下的相關權益，並要求歐盟未來若調整配額時，應優先與台灣協商。

經貿辦說，鋼鐵產業為台灣核心重要基礎產業，為台灣重大基礎建設及下游高附加價值衍生產品品質與國際競爭力的根基，為有利台灣業者在新措施下有序出口歐盟，經濟部已收集業者意見，將會同鋼鐵公會成立新的出口配額管理機制，也會持續要求歐盟調整台灣配額，輔導台灣業者進行綠化升級轉型，並擬定相關保護措施，協助業者分散海外市場風險，全力協助國內鋼鐵產業。