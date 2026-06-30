歐盟鋼鐵新制7月上路 台灣爭取67萬噸免稅配額、較現行增近4成

歐盟7月1日起正式實施新一輪鋼鐵進口措施，為因應全球鋼鐵產能過剩，將超出配額的鋼鐵產品進口關稅由0%提高至50%，並要求進口商揭露鋼材鎔鑄地資訊。行政院經貿談判辦公室表示，政府自歐盟去年10月啟動立法程序後即積極與歐方交涉，最終成功爭取我國每年67萬噸國家免關稅配額，較現行歐盟防衛措施最後一期的48萬噸增加約19萬噸，增幅近四成。

經貿辦指出，歐盟表示新措施符合WTO規範，並提出總計約1,834萬噸免關稅配額作為補償。其中約50.5%、約927萬噸優先分配給與歐盟簽署FTA的國家，其餘約907萬噸則由所有WTO會員共同競爭，因此FTA國家可取得的免稅配額明顯高於非FTA國家。

在我國爭取下，歐盟此次共核配約67萬噸國家配額，我國共有9類產品符合國家配額資格。其中，非方向性電磁鋼片、烤漆鋼片、不鏽鋼冷軋鋼片、不鏽鋼線材及焊接鋼管等5類產品，延續既有國家配額；另新增熱軋鋼卷、冷軋鋼卷、塗層鋼片及不鏽鋼熱軋鋼片等4類重要出口產品納入國家配額。不過，馬口鐵及不鏽鋼熱軋厚板因出口占比較低，未獲配額。

此外，在各國家配額分配後，我國業者仍可與其他國家共同競爭約60萬噸剩餘配額，採「先到先得」方式使用。

經貿辦表示，自歐盟啟動修法後，行政院即協同經濟部、外交部、我國常駐WTO代表團及駐歐盟代表處，並結合鋼鐵公會、碳鋼及不鏽鋼業者意見，完成影響評估，並洽詢WTO法律諮詢中心及歐盟國際律師事務所意見，自今年3月起與歐盟展開多輪協商。

我方在協商中強調，歐盟歷經8年鋼鐵防衛措施後，應逐步回歸自由貿易，不應使相關措施演變為新的保護主義，也認為歐盟優先分配FTA國家較多配額，未充分與我方協商，相關作法與WTO規範仍有爭議。由於歐盟未完全採納我方所提合理配額主張，我方將保留在WTO架構下的相關權益，並要求歐盟未來如調整配額時，優先與台灣協商。

經貿辦表示，為協助業者因應新制，經濟部已蒐集產業意見，將會同鋼鐵公會建立新的出口配額管理機制，並持續爭取調整我國配額，同時協助鋼鐵業推動綠色升級、提升競爭力及分散海外市場風險，強化台灣鋼鐵產業韌性。