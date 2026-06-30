全球財富增速創8年最快 瑞銀報告指台灣成人平均財富33.2萬美元

瑞銀（UBS）30日發布「2026年全球財富報告」指出，2025年全球個人財富以美元計算成長10.8%，創下八年來最快。人均財富來看，台灣為33萬2533美元，排名第16。

瑞銀表示，去年增幅高於2024年的4.6%與2023年的4.2%，也創下2017年以來最快增速，並已連續第三年擴張。報告指出，金融市場表現強勁、非金融資產價值上升，是推升全球財富成長的主因，但各地區及不同財富族群之間，成長落差仍然明顯。

從成年人人均財富排名來看，台灣略低於法國34萬1359美元、德國34萬6613美元，但高於南韓31萬1260美元、英國29萬2808美元、義大利27萬9439美元及日本21萬1846美元。

瑞士仍居全球第一，平均財富達91萬382美元；美國以69萬6277美元居次，盧森堡65萬4732美元排名第三。亞洲市場中，香港以64萬8267美元排名第四，新加坡52萬7217美元排名第六。

若改看中位數財富，排名則出現明顯變化。盧森堡以39萬4005美元居冠，比利時27萬7166美元排名第二，澳洲21萬783美元第三。台灣成年財富中位數為11萬3137美元，同樣排名第16，低於日本13萬5745美元、法國12萬1898美元、英國12萬5335美元，但高於南韓10萬1739美元、新加坡9萬6434美元、美國6萬8998美元與德國5萬3485美元。

以區域來看，歐洲、中東與非洲地區財富成長17.5%，表現最強；美洲成長8.5%；亞太地區成長5.9%，也較前一年加快。瑞銀指出，差異部分反映匯率變動，尤其美元走弱，使美國以外地區以美元計算的財富增幅擴大。

報告也顯示，2025年全球百萬美元富豪人數增加約1.5%，新增近100萬人，平均每日增加逾2600人；美國貢獻近半數新增百萬富豪，其次為中國大陸、日本、德國、英國與法國。瑞銀指出，全球逾半數財富仍集中在美國與中國大陸，資產超過500萬美元的高資產族群成長動能尤其明顯。