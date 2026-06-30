聽新聞
0:00 / 0:00
1至5月仍虧損…中油降7月電業天然氣價 台電估燃料成本月增110億
根據台電最新財報，今年5月稅前虧損為新台幣54億元。台電表示，儘管中油宣布7月調降電業用戶天然氣價格，但受4、5月連續調漲影響，預估7月起每月燃料成本仍將增加約110億元。
台電最新財報顯示，今年5月稅前虧損為新台幣54億元，今年1至5月已虧損144億元。台電說明，5月虧損主要是中油4、5月調漲電業天然氣價格所致。
中油今天下午宣布，115年7月電業用戶天然氣價格調降4.72%。外界關注台電發電成本可望減少。對此，台電表示，中油宣布7月電業用戶天然氣價格調降，但受中油今年4、5月連續調漲電業天然氣價格，達50.92%，預估7月起每月燃料支出成本仍將增加約110億元。
台電強調，將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。
據台電最新揭露，累積虧損為3672億元，負債比率為91.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。