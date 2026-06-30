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1至5月仍虧損…中油降7月電業天然氣價 台電估燃料成本月增110億

中央社／ 台北30日電
台電表示，儘管中油宣布7月調降電業用戶天然氣價格，但受4、5月連續調漲影響，預估7月起每月燃料成本仍將增加約110億元。聯合報資料照
台電表示，儘管中油宣布7月調降電業用戶天然氣價格，但受4、5月連續調漲影響，預估7月起每月燃料成本仍將增加約110億元。聯合報資料照

根據台電最新財報，今年5月稅前虧損為新台幣54億元。台電表示，儘管中油宣布7月調降電業用戶天然氣價格，但受4、5月連續調漲影響，預估7月起每月燃料成本仍將增加約110億元。

台電最新財報顯示，今年5月稅前虧損為新台幣54億元，今年1至5月已虧損144億元。台電說明，5月虧損主要是中油4、5月調漲電業天然氣價格所致。

中油今天下午宣布，115年7月電業用戶天然氣價格調降4.72%。外界關注台電發電成本可望減少。對此，台電表示，中油宣布7月電業用戶天然氣價格調降，但受中油今年4、5月連續調漲電業天然氣價格，達50.92%，預估7月起每月燃料支出成本仍將增加約110億元。

台電強調，將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。

據台電最新揭露，累積虧損為3672億元，負債比率為91.6%。

中油 台電 天然氣

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