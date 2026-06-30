1至5月仍虧損…中油降7月電業天然氣價 台電估燃料成本月增110億

歐盟7月1日起正式實施新一輪鋼鐵進口措施，為因應全球鋼鐵產能過剩，將超出配額的鋼鐵產品進口關稅由0%提高至50%，並要求進口商揭露鋼材鎔鑄地資訊。行政院經貿談判辦公室表示，政府自歐盟去年10月啟動立法程序後即積極與歐方交涉，最終成功爭取我國每年67萬噸國家免關稅配額，較現行歐盟防衛措施最後一期的48萬噸增加約19萬噸，增幅近四成。

2026-06-30 19:30