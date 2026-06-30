經濟部攜手群聯、日月光、瑞昱、華邦電等21家企業 攬才鎖定馬來西亞

經濟部籌組「2026年台灣赴馬來西亞攬才團」，於6月27日至29日展開為期3天的密集徵才活動。經濟部投資促進司30日表示，這次共徵集21家臺灣指標性企業參加，總計釋出超過500個專業職缺，不僅首度進軍馬來西亞最具權威的國家級就業博覽會，更深入當地知名學府辦理校園徵才，成功促成企業與大馬精英面談超過1,345場次，預估進一步媒合案件數約105件，成果豐碩。

投資促進司說明，隨著我國企業加速全球布局，對外國專業人才需求日益增加。經濟部除建置「Contact TAIWAN」一站式媒合平台、舉辦國內僑外生就業媒合會外，更積極結合經濟部駐外單位與海外知名學府，依企業需求精準組團出擊，協助企業延攬國際即戰力人才。

投資促進司說明，這次攬才團首度參加由馬來西亞高等教育部主辦之指標性專業攬才盛事「馬來西亞國家職涯博覽會」(National Career Fair)，並特別設置Contact TAIWAN專館，以臺灣優勢產業形象及亮眼設計成為全場焦點，成功吸引大量具備工作實務經驗的馬國專業人才駐足與我業者洽談，2天展期內促成企業與人才洽談共計1,058場次。

此外亦選定於華人背景深厚，在工程、資訊及商管領域享譽盛名的拉曼大學（Universiti Tunku Abdul Rahman, UTAR）辦理校園徵才，現場交流氣氛熱絡，促成企業與學校工程與商業等背景人才洽談合計287場次，預估可促成媒合案件數約27件。

投資促進司補充，本次海外攬才活動計有21家高科技與傳產企業參與，包括群聯、日月光、欣銓、瑞昱、華邦電、智邦、新代科技、鴻佰科技、上銀科技、東方佳聯、穗高科技等，涵蓋半導體、電子電機、精密機械及生醫、化學材料等領域，釋出職缺多元，包含研發、製程工程師、國外業務代表與財務、行銷人員等。參與業者表示透過經濟部海外攬才團的「共同行銷、聯合徵才」模式，不僅能有效且經濟地直接接觸目標市場人才，且有助於提升企業在海外的知名度，也對政府協助廠商因應國際布局需求的作法表達肯定。

投資促進司指出，馬來西亞擁有成熟的高等教育體系，能穩定供給工程、資訊科技、商管與電子相關背景的優質畢業生，且馬國人才普遍具備良好的英語能力，加上華人比例高、華文教育體系成熟，具備多語言與跨文化溝通優勢，是企業在跨國業務、工程技術、供應鏈管理及營運管理等職務的優選人才來源。投資促進司強調，未來將持續依據國內業者需求，深化與國際知名學府的合作，建立更廣泛的海外攬才網絡，同時透過國內外實體與線上攬才活動，協助企業延攬優秀外籍人才，提升國際競爭力。