快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

富達國際：除了AI之外 還有三大值得關注的投資亮點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

當全球資金高度集中AI與大型科技股之際，表面榮景背後也浮現評價偏高與波動升溫隱憂。富達國際指出，除了AI之外，還有三大值得關注的投資亮點，也就是實質資產、金融股與內需導向產業。

富達國際多重資產研究部聯席主管暨基金經理艾孚斯塔（George Efstathopoulos）指出，過去由全球化、低貨通膨脹與寬鬆貨幣環境所支撐的集中式報酬結構，正因財政擴張、地緣政治分化及能源安全議題升溫而明顯轉變。未來可注意AI之外的三大投資主題。

首先，實質資產重要性再度展現契機。過去長期資本偏重成長型資產，導致傳統能源與資源產業投資不足，如今在供給受限下，需求因電氣化、AI基建、國防支出與製造業回流而顯著提升。此外，地緣政治風險也再度突顯能源安全的戰略地位。

第二，金融股長期受忽視，正出現評價與基本面同步修復跡象。過去零利率、監管嚴格與信貸需求疲弱壓抑產業發展，但隨利率上升、監管逐步鬆綁、信貸動能回溫，以及殖利率曲線趨陡，金融業營運環境明顯改善，帶動投資吸引力回升。

第三，過去由全球化與美國大型股主導的格局，隨關稅升高、供應鏈區域化及地緣政治競爭升溫而轉變，帶動內需導向企業重要性提升。中型股因更直接連結國內經濟、財政支出與利率循環，不僅具備成長彈性，評價也比大型股更具吸引力。

艾孚斯塔指出，整體而言，在全球經濟走向分化與政策驅動加劇背景下，市場結構正出現轉變，投資機會也由集中走向多元。投資人若過度依賴單一主題，可能錯失下一波潛在報酬來源。透過跨主題、多元配置，更有助於捕捉成長動能，同時提升投資組合韌性，因應多變的市場環境。

科技股 金融股 美國

延伸閱讀

AI投資增長與升息循環並行 日本多重資產迎來新契機

主題輪動 亞洲不含日本淨流入居冠

AI 投資價值遭重新審視？美第2季財報7月將開跑

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

相關新聞

中東戰事降溫，AI持續發威 台經院5月製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院發布5月製造業景氣燈號，在中東局勢降溫，人工智慧需求持續成長帶動下，加上股市價量齊揚，製造業廠商對景氣看法偏向樂觀，5月製造業景氣信號值15.75分，較上月增加1.72分，燈號持續亮出代表景氣持平綠燈。

疊券加倫巴底貸款 高資客戶槓桿分散使金檢碰到死角？

金管會在高雄的亞洲資產管理中心計畫即將滿一年， 很多大型民營銀行透過亞資中心的鬆綁、開放而在高資理財業務大展身手，其中最受矚目的就是倫巴底貸款（Lombard Lending）的開放，更使許多大型民營銀行的高資理財如虎添翼；但在此時，危機也悄悄逼近……

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

市場天天都有新題材 為何投資人卻越來越焦慮？ AI熱潮已經延燒三年，台灣加權指數光是今年以來就飆漲到四萬點。面對今年台股漲勢明顯，讓平常沒投資的民眾都心癢癢！然而，想進場又擔心市場已經過熱，怎麼買，成了投資人的大哉問。 2026年以來，AI伺服器、機器人、自駕車、高速傳輸與邊緣運算等題材輪番成為市場焦點。加上每天都有新的熱門族群與市場話題，不少投資人擔心錯過下一波行情，卻也害怕追價後面臨波動風險。 無論是投資小白或是股市老司機，怕錯過行情，更怕買在高點？部分投資人會透過專業研究團隊的分析資源，作為投資決策參考，從短期熱門題材中辨識出長期趨勢，有助於投資人從長期角度觀察產業與市場變化。 施羅德研究團隊觀察，近年市場輪動速度明顯加快，從AI基礎建設到AI應用落地，從半導體供應鏈到智慧製造與機器人產業，市場焦點持續擴散。對投資人而言，當市場資訊量快速增加，與其追逐每一個熱門題材，不如化繁為簡，將投資決策交給專家，從產業競爭力、企業獲利能力及長期成長動能等基本面著手。 AI浪潮從大型權值股擴散 中小型企業落地應用成為新焦點 當市場談論AI時，多數目光集中於大型科技權值股在技術研發上的獨到

政策失當！專家：扶植企業應汰弱留強

ＡＩ熱潮帶動台灣近年經濟成長、股市表現亮眼，但高度集中ＡＩ產業下的「Ｋ型經濟」同樣引發關注。對於政府多年走的都是補貼輔導弱勢產業老路，經濟學者認為，企業不是多就好，而是要強，資源應用在扶植有競爭力企業，不宜雨露均霑，「不是讓企業不要倒閉就好」；若企業無競爭力，應透過市場機制取代，如果永遠不退場，變殭屍企業，對員工未必有利，政策應汰弱留強。

南韓兩大廠擴廠搶市 台積電面臨兩挑戰

南韓政府昨天宣布透過公私協力的方式，投入巨資打造半導體生產基地與ＡＩ資料中心，其中三星和ＳＫ海力士大擴廠，正面訊息是將全力紓解當前記憶體嚴重短缺情況，但南韓兩大廠擴廠也將對台積電、英特爾帶來搶設備的壓力。

學者：政府愈紓困 企業愈難轉型

ＡＩ狂潮帶動台灣經濟近兩年強強滾，失業率更是創廿六年新低，維持在百分之三點三上下。但台灣產業結構傾斜，半導體業一枝獨秀，傳產及多數服務業都是低薪，學者說，「失業率這麼低，不是健康現象」；此外，這幾年政府以紓困為名，阻絕勞動市場應有的流動，「政府不敢讓企業退場，若是擔心失業，根本是浪費就業保險制度」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。