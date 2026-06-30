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「新歐洲」投資周期來臨！這四領域迎十年長線紅利

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
DWS全球股票主管（Global Head of Equity）Benjardin Gaertner。崔馨方／攝影
DWS全球股票主管（Global Head of Equity）Benjardin Gaertner。崔馨方／攝影

DWS於30日舉辦「前進歐洲投資展望」記者會，DWS全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller、DWS全球股票主管（Global Head of Equity）Benjardin Gaertner兩大投資專家特別來台舉行路演（Roadshow），並看好歐洲股市邁入新投資周期，金融、國防、能源與電力、基礎建設等四大領域，潛力可期。

針對全球股市方面，DWS全球股票主管Benjardin Gaertner表示，市場健康度主要取決於全球經濟基本面與貨幣政策走向等兩大支柱。事實上，目前全球經濟仍獲得良好支撐，預計將持續至今年底，但貨幣政策下半年則可能出現變數。

另外，受近期美伊衝突導致油價上漲影響，市場對於貨幣政策能否持續維持寬鬆以支撐全球經濟的信心已有所動搖，將成為影響股市方向的關鍵。

針對人工智慧（AI）領域，Benjardin Gaertner說，特別是資料數據中心基礎設施的資本支出，目前已成為支撐全球經濟的重要力量。然而，市場正密切關注這股高強度的投資力道是否具備延續性；值得注意的是，美國科技巨頭「七巨頭」近期在股市表現相對落後，目前主要風險是擔憂未來幾季部分企業可能下調資本支出。

歐洲股市正由過去以汽車、原物料等傳統產業主導的「舊歐洲」（Old Europe），逐步轉向金融、國防、能源與電力、基礎建設等領域驅動的「新歐洲」（New Europe）。Benjardin Gaertner認為，歐股已進入新一輪投資周期，在產業結構轉型與政策支持帶動下，新歐洲相關企業具備長線10年以上的成長潛力。

另外，Benjardin Gaertner補充，歐洲市場正從過去由總體經濟驅動的周期性市場，轉向由結構性變革驅動的新周期。鑑於「贏家」與「輸家」之間的差距不斷拉大，建議採取「主動式管理」策略，將成為投資歐洲股市獲取超額報酬的關鍵。

DWS全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller、DWS全球股票主管（Global Head of Equity）Benjardin Gaertner兩大投資專家特別來台舉行路演（Roadshow）。崔馨方／攝影
DWS全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller、DWS全球股票主管（Global Head of Equity）Benjardin Gaertner兩大投資專家特別來台舉行路演（Roadshow）。崔馨方／攝影

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