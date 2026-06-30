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中國大陸7月新制上路 勤業眾信籲台商先檢查三件事

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
勤業眾信家族辦公室服務團隊資深會計師徐曉婷。業者提供
勤業眾信家族辦公室服務團隊資深會計師徐曉婷。業者提供

中國大陸將於7月1日起實施《國務院關於對外投資的規定》（第837號令），首度以行政法規整合對外投資管理制度。勤業眾信指出，新制並非推翻既有海外直接投資（ODI）制度，而是在原有架構上進一步強化管理，尤其首次將「中國大陸稅務居民個人」納入監管，並把技術輸出範圍擴及跨境人員服務，預料將影響台商境外上市（IPO）及全球布局規畫。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷指出，新制最大的改變之一，是首次在行政法規層級明確將「中國大陸稅務居民個人」納入對外投資監管。過去台商規畫境外上市，例如KY公司架構時，涉及陸籍股東對外投資，多半只需留意外匯管理規定；新制上路後，個人對外投資將正式納入ODI管理體系，未來若未完成補辦備案、申報不實或涉及規避規定，都可能影響主管機關對企業合規性的認定，甚至衝擊上市計畫。

另一項重大變革，是技術出口管制進一步擴大。依規定，除了技術本身外，透過跨境派遣人員、技術指導、教育訓練等方式提供服務，也可能被認定為技術輸出。例如派遣陸籍研發或工程人員到海外關係企業提供技術支援，或安排陸籍技術人員赴台灣等地進行培訓，都可能必須依法取得許可，不再只是一般的人員調派。

徐曉婷表示，對高度依賴跨境研發合作及人才交流的台商而言，未來人員調度及技術交流都必須重新檢視法遵要求，以免誤踩法規紅線。

此外，新制也提高違規成本。未依法完成對外投資核准或備案者，除可能被命令改正、沒收違法所得外，還可依投資金額裁罰；拒不改正者，除停止投資及限期處分資產外，罰鍰還會提高。同時，直接負責主管及相關責任人也可能遭處罰，最長三年不得申請新的ODI案件或從事對外投資活動。

徐曉婷指出，第837號令不僅把個人納入管理，也將監管對象擴及實際控制人及背後出資人。對台商而言，未來規畫境外上市、跨境併購、技術合作或人員交流前，都應重新檢視投資架構及法遵程序，並持續留意後續配套細則，以降低跨境投資風險。

國務院 台商 中國大陸

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