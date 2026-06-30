AI 需求擴張！工業、服務業職缺28.9萬個 「這三行業」最缺人

勞動部30日發布職缺調查統計，截至2026年3月底，工業及服務業職缺數為28.9萬個，職缺率3.3%。與上年同期相較，職缺數增加1.3萬個，職缺率增加0.2個百分點，主要是因為AI等新興科技需求擴張所致。職缺數以製造業10.3萬、批發及零售業4.8萬個、住宿及餐飲業2.6萬個排前三名。

據統計，2026年3月底工業及服務業職缺數28.9萬個，職缺率3.3%；就部門別職缺數觀察，工業部門為12.5萬個占43.2%，服務業部門則為16.4萬個占56.8%，職缺率分別為3.5%、3.1%。

與上年同期相較，職缺數增加1.3萬個，職缺率增加0.2個百分點；其中工業、服務業部門職缺數分別增加1.1萬個及2千個，職缺率分別增加0.3個百分點及持平。若與上期（2025年12月底）相較，職缺數亦增加2.6萬個，職缺率增加0.3個百分點。

各大業職缺數以製造業10.3萬個占35.6%最多，批發及零售業4.8萬個占16.4%居次，住宿及餐飲業2.6萬個占9.1%居第三，三者合占逾六成；加計營建工程業1.9萬個，與醫療保健及社會工作服務業1.8萬個，則占近七成四。

按主要行業之職缺率觀察，以住宿及餐飲業4.4%、其他服務業3.8%、藝術娛樂及休閒服務業3.8%、營建工程業3.6%較高，製造業亦達3.5%。

其中，職缺率相對高、招募時間相對長的行業，如：住宿業。輔以人員流動情形觀之，2026年3月住宿業進、退率分別為3.7%、3.58%，明顯高於全體服務業部門之2.66%、2.73%，故高流動率及招募時間相對較長等因素，可能是造成其職缺率相對較高之主因。

此外，職缺率相對高、招募時間相對短的行業，如：餐飲業。輔以人員流動情形觀之，2026年3月餐飲業進、退率分別為4.34%、4.57%，明顯高於全體服務業部門之2.66%、2.73%，顯示有意願從事餐飲業的新進工作者多，但退出該行業人員亦多，留任不易導致高流動率。

另據統計，2026年3月底全時及部分工時職缺數各為26.7萬個、2.2萬個，分占92.4%及7.6%，主要行業全時職缺占比較高之業別包括營建工程業、製造業、不動產業、其他服務業等，均占九成八以上，占比較低之業別包括住宿及餐飲業僅占64%，另教育業、批發及零售業亦均不及九成。