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台經院5月製造業景氣亮綠燈！「這2產業」亮出繁榮的紅燈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台經院30日發布5月製造業景氣概況，近期中東緊張局勢明顯降溫，國內受惠於人工智慧(AI)產業鏈帶動電子零組件及資通產品出口與進口需求持續成長，5月國內股市價量齊揚，製造業廠商對景氣看法仍偏樂觀，5月製造業景氣信號值為15.75分，較上月修正後之14.03增加1.72分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

觀察個別產業，台經院指出，在電子零組件業方面，受惠於AI與高效能運算需求持續強勁，帶動IC製造、設計、封測、晶片通路及記憶體等接單與生產同步成長。其中，全球DRAM市場供不應求，使國內業者產能利用率維持滿載，且傳統型記憶體價格維持高檔，推升合約價格調漲。整體來看，電子零組件出口、外銷訂單與生產指數皆維持高檔，支撐需求、售價及原物料投入等指標表現，因此5月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

台經院指出，在電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於資料中心及AI相關基礎設施需求持續成長，加上半導體設備投資動能擴增，帶動相關產品生產持續增加，因此5月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

機械設備業方面，台經院指出，受惠於半導體先進製程、高階封測及自動化設備投資持續擴張，帶動半導體設備、機械傳動設備及相關零組件需求成長，致出口轉強，外銷訂單及生產指數維持雙位數成長。因此，5月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，雖然全球貿易政策變化及地緣政治情勢仍為全球經濟增添不確定性，但近期中東局勢趨於緩和，美伊雙方已簽署諒解備忘錄，並推動停火協議及恢復荷莫茲海峽正常通航，帶動國際油價回落，伊朗戰爭停火已促使全球油價回落至每桶80美元以下，油價下跌緩解了能源進口成本上升帶來的通膨壓力。

台經院分析，隨著AI算力需求持續擴張，主要雲端服務供應商持續擴大資本支出，各國亦加速布局AI基礎設施，可望持續帶動我國半導體先進製程、高階封裝測試、伺服器及相關供應鏈需求，支撐外銷接單及製造業生產動能。整體而言，在AI供應鏈需求持續支撐下，我國製造業景氣可望維持穩健成長。

台經院 中東 半導體

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