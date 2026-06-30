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歐洲大轉向！DWS點名四大投資新引擎 國防、能源成亮點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
DWS 全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller於30日特別來台舉行路演（Roadshow）。記者崔馨方／攝影
DWS 全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller於30日特別來台舉行路演（Roadshow）。記者崔馨方／攝影

歐洲正加速推動經濟與產業轉型，以面對地緣政治升溫、供應鏈重組與能源安全挑戰。DWS於30日舉辦「前進歐洲投資展望」記者會，指出歐洲未來將在維持貿易優勢基礎上，強化國防、能源、科技與金融整合四大領域投資，藉此提升自主性與全球競爭力，也為市場帶來新一波長線投資機會。

回顧歐洲歷史，DWS 全球研究主管（Global Head of Research）Johannes Mueller於30日特別來台舉行路演（Roadshow）表示，歐洲在二戰後將「貿易」視為避免戰爭的手段。當時的核心邏輯在於，透過連結國與國之間的產業鏈，讓雙方經濟體產生深度聯動，從而消除再次交戰的危機，因此這種「以貿易促進變革」的模式相當成功，使貿易成為歐洲經濟發展的基石，同時也造就了歐洲強大的製造業基礎。

Johannes Mueller說，但這種高度依賴貿易的模式，在當前環境下卻成為了危機，隨著過往俄羅斯侵略烏克蘭、中國競爭加劇、供應鏈危機頻發，以及美國逐漸減少對歐洲的戰略支持，歐洲過去對外的高度連結，反而演變成能源與供應鏈上的嚴重依賴，導致國防支出的長期不足，甚至連新冠疫情期間生產口罩能力都沒有。

面對這一連串的警鐘，Johannes Mueller說，儘管面臨轉型壓力，歐洲的基本面依然穩健，擁有4.5億人口的龐大消費市場、高儲蓄率，以及約2兆美元的淨國際投資部位，歐洲政府資產負債表亦相對健全。

為了應對挑戰，歐盟於2024年推出《德拉吉報告》（Draghi Report），確立了未來的發展藍圖，歐洲仍將擁抱貿易，但必須轉向多元化布局，並建立以規則為基礎的投資環境，同時在維持財政紀律的前提下，針對關鍵領域進行必要投資。

Johannes Mueller分析，從投資角度來看，這場轉型帶來了四大關鍵領域的參與機會：第一，國防工業是轉型中最顯著的變化。歐洲國防年度預算預計將從2020年的500億歐元，大幅提升至2030年的1,500億歐元，以強化自主防衛能力。

第二，能源轉型。鑑於歐洲缺乏化石燃料資源，能源獨立性成為重中之重；未來的投資重點將集中於再生能源與能源基礎設施，以擺脫對外部能源的依賴。

第三，科技領域，也將是提升歐洲競爭力的核心，以應對全球數位化與技術競爭的挑戰；而在資料中心的建置上，歐洲仍落後美國約三到四年。第四，融資轉型。主要推動歐洲銀行與資本市場組成共同聯盟，優化投資效率，為歐洲的產業轉型提供更強大的資本支持。

美國 歐洲

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