中東戰事降溫，AI持續發威 台經院5月製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院發布5月製造業景氣燈號，在中東局勢降溫，人工智慧需求持續成長帶動下，加上股市價量齊揚，製造業廠商對景氣看法偏向樂觀，5月製造業景氣信號值15.75分，較上月增加1.72分，燈號持續亮出代表景氣持平綠燈。

其中機械設備業更因半導體先進製程、高階封測及自動化設備投資持續擴張，5月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。台經院認為，在AI供應鏈需求持續支撐下，製造業景氣可望維持穩健成長。

台經院指出，近期中東緊張局勢明顯降溫，加上荷姆茲海峽重新通航及美國暫時解除對伊朗石油制裁，顯示地緣政治風險已較先前緩和；同時，美國、歐元區、中國及日本5月製造業PMI皆維持在擴張區間，顯示全球製造業景氣持續改善。

國內方面，受惠於人工智慧（AI）產業鏈帶動電子零組件及資通產品出口與進口需求持續成長，加上電子產品售價調升，以及國際原油、基本金屬等原物料價格走高，提高售價面及原物料投入面指標表現。此外，5月國內股市價量齊揚，製造業廠商對景氣看法仍偏樂觀，進一步支撐經營環境面指標表現，115年5月製造業景氣信號值為15.75分，較上月修正後之14.03增加1.72分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

就細部產業來看，機械設備業方面，受惠於半導體先進製程、高階封測及自動化設備投資持續擴張，帶動半導體設備、機械傳動設備及相關零組件需求成長，致出口轉強，外銷訂單及生產指數維持雙位數成長。因此產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

電子零組件業則持續受惠AI與高效能運算需求持續強勁，帶動相關產品的接單與生產同步成長。其中全球DRAM市場供不應求，使國內業者產能利用率維持滿載，且傳統型記憶體價格維持高檔，推升合約價格調漲，5月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

展望未來，台經院指出，雖然全球貿易政策變化及地緣政治情勢仍為全球經濟增添不確定性，但近期中東局勢趨於緩和，美伊雙方已簽署諒解備忘錄，並推動停火協議及恢復荷姆茲海峽正常通航，帶動國際油價回落，伊朗戰爭停火已促使全球油價回落至每桶80美元以下，油價下跌緩解了能源進口成本上升帶來的通膨壓力。另一方面，隨著AI算力需求持續擴張，主要雲端服務供應商持續擴大資本支出，各國亦加速布局AI基礎設施，可望持續帶動我國半導體先進製程、高階封裝測試、伺服器及相關供應鏈需求，支撐外銷接單及製造業生產動能。