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補台灣半導體關鍵材料及設備缺口！經濟部赴德招商鎖定「這兩家」公司

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為吸引國際關鍵技術領導廠商擴大在台投資，經濟部政務次長江文若已於 6 月 24 日至 26 日率團訪問德國，拜會全球光學領導商蔡司(ZEISS)、德國碳化矽長晶爐隱形冠軍德芯科技(PVA TePla)等指標廠商，盼更進一步強化德商未來在台投資規劃，攜手補強台灣半導體生態系在關鍵材料及設備的缺口。

江文若此行率領投資司、技術司及產業技術專家赴德國，鎖定半導體材料、設備及光學領域進行招商。

經濟部表示，此行計拜會全球光學領導商蔡司(ZEISS)、德國碳化矽長晶爐隱形冠軍德芯科技(PVA TePla)等指標廠商，目的是促成德商企業在半導體先進材料、在地研發及快速驗證等領域展開後續合作對話，更進一步強化德商未來在台投資規劃，攜手補強台灣半導體生態系在關鍵材料及設備的缺口。

經濟部表示，蔡司近年看好台灣市場，逐步拓展在地事業版圖，今年啟用之台中品質卓越中心，提供工業品質檢測和驗證服務，協助我商產業升級。蔡司表示，隨著全球AI浪潮推進，晶片製造與先進封裝日趨精密，市場對高階光學檢測的技術需求正不斷提升，蔡司高度重視與臺灣廠商的夥伴關係，未來將結合臺灣半導體產業在先進製程與先進封裝的領先優勢，在臺投入更多資源，深化技術合作與在地供應布局。

訪團亦拜會德芯科技公司(PVA TePla)，該公司在次世代功率半導體與先進材料供應鏈中扮演關鍵角色。德芯科技執行長 Ms. Jalin Ketter在會晤中指出，公司極為看好台灣半導體生態系的創新潛力，特別是在第三代半導體碳化矽長晶與高端檢測技術領域，高度期盼與台灣企業展開進一步的技術合作，及加速與供應鏈對接。

江文若強調，台灣作為全球半導體與先進製程技術的領導者，為國際企業在布局AI藍圖時不可或缺的最佳夥伴。德國為歐洲最大經濟體，並在全球工業技術與化工材料領域獨具創新領導地位，在當前全球邁入AI時代之際，台灣憑藉在晶圓代工、封裝測試、IC設計的全球核心地位，正是貼近終端客戶需求、加速技術驗證及推動創新的最佳場域，歡迎全球外商來台投資。

經濟部表示，未來將持續針對重點發展產業進行精準招商，吸引外商攜手台灣在半導體供應鏈韌性及AI應用等領域共創雙贏，持續鞏固台灣在全球高科技供應鏈的關鍵地位。

半導體 經濟部 蔡司

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